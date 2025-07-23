Жара сыграла злую шутку: во Львове "ломаются" даже термометры (фото)

Показатели термометра могут ввести в заблуждение, но забывать о защите от солнца не стоит

Жара в Украине по большей части коснулась южных областей страны и Левобережья. Однако и в западных областях 23 июля стало достаточно жарким — во Львове на одном из окон термометр зафиксировал отметку в 50 градусов, могло быть и больше, но шкала закончилась.

Фото распространили местные телеграммы-каналы. Согласно прогнозу, во Львове на 23 июля ожидается 24-29° тепла, переменная облачность. Однако в основном день солнечный.

Термометр во Львове "сломался" от жары

Но пугаться не стоит – температура, которую показывает термометр, результат его нагрева прямыми солнечными лучами. Темные цвета поглощают больше солнечного света, чем светлые. Поглощенная энергия превращается в тепловую, что приводит к повышению температуры предмета, так что темные цвета термометра сыграли с его владельцем злую шутку.

Черные объекты под прямыми солнечными лучами могут достигать температуры около 100°C или выше. Например, в солнечный день летом автомобиль может нагреться на 13 градусов выше температуры воздуха за 10 минут.

Сейчас сайт прогноза погоды показывает, что во Львове переменная облачность и +24 градуса. До вечера будет солнечная погода, а осадков не ожидается. В ближайшие дни такого солнца больше ждать не стоит — уже с 24 июля снова будут дожди и грозы.

Прогноз погоды в Львове на 23 июля.

Прогноз погоды в Львове

Ранее "Телеграф" рассказывал, что конец июля в Украине отметится неустойчивой и изменчивой погодой. Кроме жары ожидаются грозы и ливни.