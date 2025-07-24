У мух только пятки будут сверкать. Как избавиться от них дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Требуется только один ингредиент
Ни одно лето не проходит без мух, которые появляются на кухне, досаждают в комнатах и портят настроение. Хотя на рынке есть немало химических средств, все больше людей ищут натуральные, безопасные способы борьбы с этими назойливыми насекомыми.
Один из таких методов – простой домашний спрей, который можно сделать в считанные минуты. Этим лайфхаком поделился эксперт по уборке из компании Sophia’s Cleaning Андре Каземирский, пишет Daily Express.
По словам специалиста, если у вас есть каенский перец – это уже половина дела. Он советует сделать домашний спрей, который эффективно отпугивает насекомых.
Для приготовления раствора требуется:
- 1 столовая ложка каенского перца;
- 2 стакана горячей воды.
Все тщательно смешайте – и средство готово. Им можна попшикать вокруг окон, дверей, кухни и в местах, где чаще всего появляются мухи. По словам эксперта, такой спрей поможет надежно защитить пространство на протяжении всего лета.
Однако, если у вас дома есть кошки или собаки, от этого способа лучше удержаться. Перец может быть вреден для животных. Каземирский рекомендует в качестве альтернативы использовать яблочный уксус, который также дает отпугивающий эффект.
Каенский перец можно купить, например, на Rozetka. Самая дешевая бутылка стоит 109 гривен, а в ней 49 граммов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о пяти растениях, которые отпугивают мух в помещении.