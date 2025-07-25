Пауки уже живут в вашей квартире: почему это происходит и действительно ли они "изучают" людей

Если завелись пауки – это не беда

У людей могут жить десятки видов пауков. На огороде можно встретить ядовитого каракурта, квартиры украинцев тоже не исключение — пауки здесь водятся. Более того, по народному поверью пауки, живущие возле людей, изучают их расписание, чтобы меньше контактировать.

Это на самом деле народная басня, рассказывает "Телеграфу" арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. Большинство пауков люди даже не видят, потому что не обращают внимания, говорит ученая. В основном пауки живут в ванной комнате, где достаточная влажность.

Анастасия Иосипчук объясняет — пауков в квартирах можно разделить на два типа. "Те, которые плетут паутину. Им, в принципе, безразличен ваш распорядок дня. Они устроят паутину и спокойно будут возле нее, где есть "миграция" насекомых. Если какая-то вибрация пройдет на паутину от ваших действий, то пауки будут прятаться и убегать. Другой случай — пауки, которые не плетут паутину. Они охотятся ночью, а поскольку большинство людей ночью спят, то, соответственно, вы их днем и не увидите", — рассказывает арахнолог.

В квартирах водятся разные виды пауков

"Если у вас появились пауки, это не повод паниковать. Это повод задуматься над тем, что для них есть кормовая база", — обращает внимание ученая. Если насекомых, которыми питаются пауки в квартире нет, то и они не заведутся. Так и от них есть польза для людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном пауке, поселившемся в квартире украинки. Обычно он любит сухие и солнечные места для жизни.