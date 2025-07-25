Павуки вже живуть у вашій квартирі: чому це відбувається та чи справді вони "вивчають" людей

Якщо завелися павуки — це не біда

Біля людей можуть жити десятки видів павуків. На городі можна зустріти отруйного каракурта, квартири ж українців теж не виключення — павуки тут водяться. Ба більше — за народним повір'ям павуки, що живуть біля людей, вивчають їх розклад, щоб менше контактувати.

Це насправді народна байка, розповідає "Телеграфу" арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук. Більшість павуків люди навіть не бачать, бо не звертають увагу, каже науковиця. Здебільшого, павуки живуть у ванній кімнаті, де достатня вологість.

Анастасія Іосипчук пояснює — павуків в квартирах можна розділити на два типи. "Ті, які плетуть павутину. Їм, в принципі, байдуже на ваш там розпорядок дня. Вони облаштують павутину, і спокійно будуть біля неї, де є "міграція" комах. Якщо якась вібрація пройде на павутину від ваших дій, то павуки будуть ховатись та втікати. Інший випадок — павуки, які не плетуть павутину. Вони полюють вночі, а оскільки більшість людей вночі сплять, то, відповідно, ви їх вдень і не побачите", — розповідає арахнологиня.

В квартирах водяться різні види павуків

"Якщо у вас з'явились павуки, це не привід панікувати. Це привід замислитись над тим, що для них є кормова база", — звертає увагу науковиця. Якщо ж комах, якими харчуються павуки у квартирі немає, то й вони не заведуться. Так і від них є користь для людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайного павука, що оселився в квартирі українки. Зазвичай він любить сухі та сонячні місця для життя.