"Мороз по коже": украинка заметила на окне опасного гиганта (фото)

Лучше его не затрагивать

В последние годы в Украине начали замечать больших пауков. Некоторые из них совсем не безобидны, как может показаться на первый взгляд.

Недавно одна из пользователей соцсетей поделилась фотографией такого "соседа", что поселился на ее окне, с вопросом, не опасен ли он. Об этом написала Надежда Костюченко в фейсбук-группе "Пауки Украины".

Ее новое домашнее животное определили как агеленую лабиринтную. Свое название агелена получила из-за особой формы паутины. Она имеет вид плотного ковра с воронкообразным укрытием в углу, напоминающим вход в лабиринт. Именно в этой трубке паук ждет добычу, которая попадает на его сигнальную сеть.

Несмотря на устрашающий вид и большие размеры, которые могут достигать почти двух сантиметров, этот паук не представляет серьезной угрозы для человека. Его яд не опасен для людей, а сам паук неагрессивен и при встрече будет пытаться сбежать. Укус возможен только для самозащиты, и по ощущениям он похож на укус осы или пчелы.

Агелена лабиринтная или лабиринтный паук

Агелена лабиринтная любит солнечные и сухие места. Ее часто можно встретить в высокой траве, на кустах, а иногда и на стенах зданий или окнах, как в случае, описанном в соцсети.

Также "Телеграф" недавно писал, что во Львове обнаружили опасного паука. Он может быть опасен.