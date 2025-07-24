Его называют "черная вдова". Эксперт рассказала, укус какого паука в Украине может убить человека

Это самый ядовитый паук в Украине

Практически все в мире пауки ядовиты, но не каждый может прокусить кожу и не каждый яд может серьезно навредить. В Украине водится паук, яд которого способен убить человека.

Арахнолог, доктор философии, сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук рассказала "Телеграфу" о самом ядовитом пауке в Украине. Паук с токсичным ядом, который может нанести значительный вред человеку, "официально" называется Latrodectus tredecimguttatus. Однако людям он известен под другим названием.

"Это, конечно, каракурт, известный летальными случаями, иначе это "черная вдова". От укуса каракурта можно умереть, но это не всегда, не стопроцентный летальный случай. То есть летальные случаи известны, но не гарантированы", — рассказывает ученый.

Черная вдова

Как выглядит каракурт

Каракурт — паук не большой, имеет характерное брюшко, похожее на шар. Его размеры 10-20 мм у самок, самцы вдвое меньше. Красные точки на спине могут быть у не половозрелой самки каракурта. Со временем, точки исчезают и половозрелая самка каракурта во время размножения обычно черная.

После спаривания, самки съедают тех самцов, которые не успели скрыться. Именно поэтому каракурт получил прозвище "черная вдова". Каракурты водятся в сухой траве, у остатков деревьев и могут прятаться в норах грызунов. Часто их среда обитания — поля и огороды людей, где и происходит большинство укусов, иногда еще песчаные пляжи.

Каракурт имеет характерное крупное брюхо

Насколько токсичен укус каракурта

Его сравнивают с укусом змеи — он в 15 раз токсичнее укуса гюрзы. Яд воздействует на нервную систему, хотя и не сразу. Место укуса — красное с двумя белыми точками.

Сам укус сначала не болит. Но уже через 5 — 30 минут начинается боль, которая переходит на туловище. Может появиться головная боль, проблемы с дыханием и сердцем, потеря сознания. В случае укуса, даже если симптомы как будто прошли, обязательно обратитесь к врачу.

Небольшой, но очень ядовитый паук

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черном море вблизи Украины зафиксировали ядовитую рыбу. Эта рыба может раздуваться как шар и также поражает нейротоксином.