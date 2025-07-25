Хотели снять скальп? Мать модели Ковальчук раскрыла новые детали трагедии в Дубае (фото и видео)

У 20-летней девушки серьезные травмы позвоночника и головы

Мария Ковальчук в марте этого года стала жертвой избиения с участием россиян в Дубае. Впервые семья 20-летней девушки дала комментарий украинским СМИ, где мать украинки поделилась подробностями той ужасной ночи, когда все произошло.

В разговоре с телеведущим Алексеем Сухановым Анна Ковальчук рассказала, как ее дочь выбегала из гостиницы босиком и в халате, пока за ней бежали нападающие. Впрочем, поведение Ковальчук совсем не удивило персонал заведения, да еще они подсказали мужчинам, куда побежала девушка.

"Вопрос к гостинице. Служба безопасности, которая видела, что девушка выбегает босая, в халате на выход. Они никак не среагировали. И потом эти люди (нападающие) на ресепшене спросили "такая ли, где она, вы не видели". Они им сказали, что она выбежала на улицу. Они за ней последовали", — рассказала женщина.

Анна и Мария Ковальчуки

Также Анна отметила, что на недостройке, где ее дочь пряталась, обнаружили следы ее крови. Женщина удивилась, что местная полиция квалифицировала дело как "самоубийство", однако прокурор закрыл его как без доказательств. "У меня встал вопрос, как Мария могла оставить следы крови на недостройке. Это она пошла — выпрыгнула, вернулась и снова выпрыгнула?", — удивляется женщина.

Кроме этого, по предположению Ковальчук-старшей, с Марии пытались снять скальп. Затем ее избили, посадили в автомобиль и выбросили на скорости из машины. "Ее нашли напротив здания, на встречной полосе. Это как человек должен выпрыгнуть с восьмого этажа, чтобы оказаться напротив здания… Это я так думаю, мои варианты", — сказала женщина, добавив, что на эту мысль ее навел нейрохирург, который зашивал Марии голову и прислал женщине фото до операции:

Мария Ковальчук имеет серьезные травмы Анна Ковальчук предполагает, что ее дочери хотели знать скальп

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В предыдущем интервью российской пропагандистке Ксении Собчак Мария рассказала, что ей диагностировали перелом позвоночника в трех местах, а также правой руки. После госпитализации у Ковальчук зафиксировали следы побоев — в частности, отслоение кожи в правом лобно-теменном участке головы. В настоящее время девушка проходит реабилитацию в Норвегии.

Сейчас мать девушки утверждает, что ей с дочерью угрожают неизвестные люди. Про случившуюся трагедию Марии Ковальчук "Телеграф" детальнее рассказал в материале: "От лакшеры жизни до кресла-каталки: что известно о модели Ковальчук сейчас и наказали ли виновных в ее избиении".