Как выглядят вероятные нападавшие на модель OnlyFans Марию Ковальчук: опубликованы фото
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Мама потерпевшей модели раскрыла имена и показала фото нападавших
Украинскую модель OnlyFans Марию Ковальчук жестоко избили и бросили умирать в Дубае в марте 2025 года. По предварительной информации, издевались над украинкой российские мажоры, среди которых были и девушки. Теперь вместе с матерью Анной Мария Ковальчук дала первое интервью украинским СМИ, в котором они раскрыли некоторые подробности произошедшего.
В онлайн-разговоре с Алексеем Сухановым Ковальчук-старшая рассказала, что провела собственное расследование и выяснила, кто издевался над ее дочерью. Это оказались россияне — парни и девушки из богатых семей, которые, как предполагает Анна, связаны с торговлей людьми.
"Самый главный — это тот, с которым Мария познакомилась в караоке "Золото" — это Артем Папазов. Потом вторая девушка — это Александра Мерцалова. Милена Долганова, Александр Лапцинский и Максим Крашенников. Они все россияне", — назвала имена нападавших Анна Ковальчук.
По словам Марии Ковальчук именно Артем, Александр и девушка Александра больше всего над ней издевались и были наиболее агрессивными. И именно Артема Папазова Мария считает главным инициатором издевательств, которые она пережила.
Анна Ковальчук рассказала, что нашла и пробовала связаться с отцом Артема Папазова, но он ее проигнорировал. Также женщина считает, что все эти люди, которые издевались над ее дочерью Марией, могут быть связаны с торговлей людьми.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что мать избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук рассказала о странном поведении местных властей в Дубае. Вероятно, они хотели замять дело.