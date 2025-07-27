"Батя, я стараюсь". Безуглая на протесте стала героиней нового смешного мема (видео)

В видео вспомнили известные слова из "Субстанции"

Украинцы продолжают создавать мемы о нардепке Марьяне Безуглой, которая недавно пришла на митинг против закона № 12414. На этот раз ее не просто сравнили с Людмилой Янукович, женой президента-беглеца Виктора Януковича.

Соответствующее видео было опубликовано в Тик Ток. Отметим, что Безуглая возмутила украинцев своим приходом на протест, ведь сама и поддержала скандальный законопроект о НАБУ и САП.

Основа нового ролика о Безуглой — известная строчка из фильма "Субстанция". Речь идет именно о словах "Вы когда-нибудь хотели быть лучшей версией себя? Моложе, красивее". Это прямая отсылка к фильму, где с помощью уколов женщины омолаживались и делали более привлекательными.

Мем о Безуглой и Людмиле Янукович

Однако здесь Людмила Янукович выступает именно прототипом, который "мечтает стать лучшей версией себя". И при этом эта обновленная версия – Марьяна Безуглая. Такой подход к видео изрядно развеселил украинцев. Они даже писали, что видят схожесть двух женщин. Некоторые спрашивали, Безуглая порой не дочь Януковича или его родственница.

Также украинцы напомнили, что во время этого протеста кто-то решился и плюнул в Безуглую, что развеселило людей. Однако видео со словами из "Субстанции" и Людмилой Янукович называют шедевром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве и многих других украинских городах уже несколько дней продолжаются протесты против закона № 12414, фактически ликвидирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.