"Батя, я стараюсь". Безугла на протесті стала героїнею нового смішного мема (відео)

У відео згадали відомі слова з "Субстанції"

Українці продовжують створювати меми про нардепку Мар'яну Безуглу, яка нещодавно прийшла на мітинг проти закону № 12414. Цього разу її не просто порівняли з Людмилою Янукович, дружиною президента-втікача Віктора Януковича.

Відповідне відео облікували у Тік Ток. Зауважимо, що Безугла обурила українців своїм приходом на протест, адже сама ж і підтримала скандальний законопроєкт про НАБУ та САП.

Основа нового ролика про Безуглу — відомий рядок з фільму "Субстанція". Йдеться саме про слова "Ви коли-небудь хотіли бути кращою версією себе? Молодшою, гарнішою". Це пряма відсилка до фільму, де за допомогою уколів жінок омолоджували та робили привабливішими.

Мем про Безуглу та Людмилу Янукович

Однак тут Людмила Янукович виступає саме прототипом, який "мріє стати кращою версією себе". І при цьому ця оновлена версія — Мар'яна Безугла. Такий підхід до відео неабияк розвеселив українців. Вони навіть писали, що бачать схожість двох жінок. Дехто питав, чи Безугла часом не донька Януковича або його родичка.

Також українці нагадали, що під час цього протесту хтось таки наважився і плюнув у Безуглу, що розвеселило людей. Однак відео зі словами з "Субстанції" та Людмилою Янукович називають шедевром.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві та багатьох інших українських містах вже кілька днів тривають протести проти закону № 12414, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.