Раде нужна неделя для принятия нового закона о НАБУ и САП. В сети новая волна хейта

Голосование и рассмотрение состоятся 31 июля

Заседание Верховной Рады и голосование о безотлагательном законопроекте №13533 по НАБУ и САП состоится почти через неделю, 31 июля. Это очень возмущает украинцев, даже несмотря на объяснения нардепов.

Как отметил депутат Роман Грищук, с момента регистрации законопроекта должно пройти 14 дней, чтобы можно было подать альтернативные законопроекты. Однако Рада может сократить срок до 7 дней, что и делает, но быстрее его рассмотреть не получится.

"Четверг — самый ранний день, когда можно принять этот законопроект без нарушения Регламента. Чтобы не закладывать мину под восстановление независимости антикоррупционных органов, которую потом кто-то может использовать. Поэтому — четверг. За основу и в целом, с неотложным подписанием и прямой трансляцией", — говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердил и спикер Рады Руслан Стефанчук. По его словам, рассмотрение состоится не ранее 31 июля, и это учитывая пометку "неотложный президентский законопроект".

Однако в обществе немало недовольных людей. В комментариях люди не понимают, почему закон, фактически отменяющий независимость НАБУ и САП, приняли с нарушениями регламента, а новый так не могут.

Так, общественный деятель Роман Синицын написал: "31 июля — проявление неуважения к гражданам, обществу и военным. Пару десятков депутатов сейчас за границей на отдыхе, дали им немного отдохнуть, чтобы без дискомфорта, молодцы".

Напомним, что в Киеве и многих других украинских городах уже несколько дней продолжаются протесты против закона № 12414, фактически ликвидирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. 22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, ранее раскритикованный в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Однако президентом Украины Владимиром Зеленским был инициирован законопроект №13533 о расширении полномочий НАБУ и САП. Он фактически возвращает в законодательство нормы, измененные законопроектом № 12414.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что каникулы для нардепов Рады откладываются, ведь президент Украины дал обещание относительно НАБУ и САП.