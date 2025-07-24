Антикоррупционеры будут проходить полиграф? Что известно о законопроекте Зеленского по НАБУ и САП

Новый законопроект не возвращает полностью САП и НАБУ в правовое поле, существовавшее до принятия предыдущего документа

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), имеющие доступ к государственной тайне, в течение шести месяцев после вступления в силу нового законопроекта, предложенного президентом Владимиром Зеленским, должны пройти полиграф в Службе безопасности Украины. Также Генпрокурор может потребовать любое уголовное производство НАБУ для изучения.

Об этом говорится в тексте законопроекта №13531 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О прокуратуре" о возобновлении институционной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях", который уже вынесли в Верховную Раду.

Президент обсудил новый законопроект с Мерцом

Тем временем президент Украины сообщил, что беседовал с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Среди прочего лидеры затронули и вопросы антикоррупционных органов в нашей стране.

"Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект. Мы все согласились, что не должно быть каких-либо вмешательств и влияний со стороны России на работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", – проинформировал Зеленский.

Что пишет Стерненко

Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко проанализировал текст нового документа и поделился своими выводами.

Анализ законопроекта от президента:

Генпрокурор может потребовать любое уголовное производство НАБУ на изучение. Это риск для тайны следствия.

Генпрокурор не имеет права забирать производство из НАБУ в другие органы досудебного расследования, но есть исключение – во время военного положения может.

Вместе с тем Генпрокурор получит право передавать в отдельных случаях уголовные производства уже в НАБУ из других органов следствия.

Генпрокурор не может давать прямые указания детективам НАБУ.

Исключена норма о необоснованных обысках без определения суда, состоялся возврат к старой редакции.

В течение полугода по принятию закона каждый орган правопорядка должен провести проверку с помощью полиграфа всех сотрудников, имеющих доступ к гостайне.

Далее следуют распоряжения всем органам правопорядка усилить свою работу.

По мнению Стерненко, законопроект существенно отличается от того, что приняла Рада 22 июля. В то же время он не возвращает полностью САП и НАБУ в существовавшее до этого правовое поле.

"Прямые нормы, подрывавшие независимость САП и НАБУ исчезли, однако риски все равно есть, и при желании ими можно будет воспользоваться. Следует учесть, что в законопроект могут быть внесены правки в процессе рассмотрения. Поэтому окончательная оценка будет, когда его проголосуют", — резюмировал он.

Напомним, ранее президент сообщил, что готов внести в Верховную Раду законопроект, который сохранит независимость антикоррупционных органов. Отмечалось, что украинский парламент может собраться на экстренное заседание на следующей неделе.

22 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №12414, предусматривающий изменения в подчинении антикоррупционных органов. Украинцы вышли на протесты, а Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних решений Украины, которые влияют на независимость антикоррупционных органов.