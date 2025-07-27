Как спасти любимую белую футболку от желтых пятен пота

Чтобы не испортить одежду, сначала нужно протестировать средство на незаметном участке

Желтые следы под мышками — настоящий враг белой одежды. Они появляются из-за смеси пота, солей и дезодорантов, а обычная стирка не всегда справляется.

Однако есть домашние способы, которые вернут свежесть и чистоту одежды, не покупая дорогие средства. О них рассказал "Телеграф".

Чем отстирать желтые пятна

Сода, перекись водорода, жидкое мыло. Самое эффективное средство, работающее даже на устаревших пятнах. Смешайте по 1 ст.л. ложке соды и перекиси (3%) из 0,5 ч. ложкой жидкого мыла. Нанесите на пятно, оставьте на час – и в стиральную машину.

Самое эффективное средство, работающее даже на устаревших пятнах. Смешайте по 1 ст.л. ложке соды и перекиси (3%) из 0,5 ч. ложкой жидкого мыла. Нанесите на пятно, оставьте на час – и в стиральную машину. Уксус и сода. Полейте пятно уксусом, сверху насыпьте соду. Дождитесь реакции, оставьте на 30 минут, затем тщательно выстирайте.

Полейте пятно уксусом, сверху насыпьте соду. Дождитесь реакции, оставьте на 30 минут, затем тщательно выстирайте. Лимонный сок или лимонная кислота. Натуральный отбеливатель: нанесите сок или раствор лимонной кислоты (1 ч. ложка на 100 мл воды), оставьте на пол часа, после чего постирайте.

Натуральный отбеливатель: нанесите сок или раствор лимонной кислоты (1 ч. ложка на 100 мл воды), оставьте на пол часа, после чего постирайте. Аспирин. Две таблетки растолките, смешайте с водой, а затем нанесите на пятно. Оставьте на час.

Две таблетки растолките, смешайте с водой, а затем нанесите на пятно. Оставьте на час. Соль, сода и перекись. Смешайте ингредиенты в равных частях, нанесите на пятно, оставьте на 60 минут – и стирайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро убрать зуд после укуса комара.