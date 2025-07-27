Как спасти любимую белую футболку от желтых пятен пота
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Чтобы не испортить одежду, сначала нужно протестировать средство на незаметном участке
Желтые следы под мышками — настоящий враг белой одежды. Они появляются из-за смеси пота, солей и дезодорантов, а обычная стирка не всегда справляется.
Однако есть домашние способы, которые вернут свежесть и чистоту одежды, не покупая дорогие средства. О них рассказал "Телеграф".
Чем отстирать желтые пятна
- Сода, перекись водорода, жидкое мыло. Самое эффективное средство, работающее даже на устаревших пятнах. Смешайте по 1 ст.л. ложке соды и перекиси (3%) из 0,5 ч. ложкой жидкого мыла. Нанесите на пятно, оставьте на час – и в стиральную машину.
- Уксус и сода. Полейте пятно уксусом, сверху насыпьте соду. Дождитесь реакции, оставьте на 30 минут, затем тщательно выстирайте.
- Лимонный сок или лимонная кислота. Натуральный отбеливатель: нанесите сок или раствор лимонной кислоты (1 ч. ложка на 100 мл воды), оставьте на пол часа, после чего постирайте.
- Аспирин. Две таблетки растолките, смешайте с водой, а затем нанесите на пятно. Оставьте на час.
- Соль, сода и перекись. Смешайте ингредиенты в равных частях, нанесите на пятно, оставьте на 60 минут – и стирайте.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро убрать зуд после укуса комара.