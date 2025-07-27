Як врятувати улюблену білу футболку від жовтих плям поту

Щоб не зіпсувати одяг, спочатку потрібно протестити засіб на непомітній ділянці

Жовті сліди під пахвами — справжній ворог білого одягу. Вони з’являються через суміш поту, солей і дезодорантів, а звичайне прання не завжди справляється.

Однак є домашні способи, які повернуть одягу свіжість і чистоту, не купуючи дорогі засоби. Про них розповів "Телеграф".

Чим відіпрати жовті плями

Сода, перекис водню, рідке мило. Найефективніший засіб, який працює навіть на застарілих плямах. Змішайте по 1 ст. ложці соди та перекису (3%) з 0,5 ч. ложкою рідкого мила. Нанесіть на пляму, залиште на годину — і в пральну машину.

Найефективніший засіб, який працює навіть на застарілих плямах. Змішайте по 1 ст. ложці соди та перекису (3%) з 0,5 ч. ложкою рідкого мила. Нанесіть на пляму, залиште на годину — і в пральну машину. Оцет і сода. Полийте пляму оцтом, зверху насипте соду. Дочекайтесь реакції, залиште на 30 хвилин, а потім ретельно виперіть.

Полийте пляму оцтом, зверху насипте соду. Дочекайтесь реакції, залиште на 30 хвилин, а потім ретельно виперіть. Лимонний сік або лимонна кислота. Натуральний відбілювач: нанесіть сік або розчин лимонної кислоти (1 ч. ложка на 100 мл води), залиште на пів години, після чого виперіть.

Натуральний відбілювач: нанесіть сік або розчин лимонної кислоти (1 ч. ложка на 100 мл води), залиште на пів години, після чого виперіть. Аспірин. Дві таблетки потовчіть, змішайте з водою, а потім нанесіть на пляму. Залиште на годину.

Дві таблетки потовчіть, змішайте з водою, а потім нанесіть на пляму. Залиште на годину. Сіль, сода та перекис. Змішайте інгредієнти в рівних частинах, нанесіть на пляму, залиште на 60 хвилин — і періть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко прибрати свербіж після укусу комара.