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Як врятувати улюблену білу футболку від жовтих плям поту

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Одяг Новина оновлена 27 липня 2025, 15:19
Одяг. Фото Колаж "Телеграфу"

Щоб не зіпсувати одяг, спочатку потрібно протестити засіб на непомітній ділянці

Жовті сліди під пахвами — справжній ворог білого одягу. Вони з’являються через суміш поту, солей і дезодорантів, а звичайне прання не завжди справляється.

Однак є домашні способи, які повернуть одягу свіжість і чистоту, не купуючи дорогі засоби. Про них розповів "Телеграф".

Чим відіпрати жовті плями

  • Сода, перекис водню, рідке мило. Найефективніший засіб, який працює навіть на застарілих плямах. Змішайте по 1 ст. ложці соди та перекису (3%) з 0,5 ч. ложкою рідкого мила. Нанесіть на пляму, залиште на годину — і в пральну машину.
  • Оцет і сода. Полийте пляму оцтом, зверху насипте соду. Дочекайтесь реакції, залиште на 30 хвилин, а потім ретельно виперіть.
  • Лимонний сік або лимонна кислота. Натуральний відбілювач: нанесіть сік або розчин лимонної кислоти (1 ч. ложка на 100 мл води), залиште на пів години, після чого виперіть.
  • Аспірин. Дві таблетки потовчіть, змішайте з водою, а потім нанесіть на пляму. Залиште на годину.
  • Сіль, сода та перекис. Змішайте інгредієнти в рівних частинах, нанесіть на пляму, залиште на 60 хвилин — і періть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко прибрати свербіж після укусу комара.

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#Одяг #Лайфхак