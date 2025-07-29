Проблемы не покидают вас? Пересмотрите прихожую и выбросьте эту вещь

Уборку лучше начать с прихожей

Прихожая — это своеобразное "лицо дома" и энергетический фильтр, через который ежедневно проходят и жильцы, и гости. Считается, что именно это пространство накапливает первое впечатление, настроение и даже влияет на общую атмосферу в жилище.

То, что хранится в прихожей, может как поддерживать гармонию, так и создавать невидимый дискомфорт, передает Ukr.Media. Стоит пересмотреть вещи, которые там лежат.

Избыток вещей, особенно скопления старой, давно не ношеной обуви, может стать причиной энергетического застоя. По поверьям, это способно вызвать усталость, напряжение в отношениях между близкими и чувство дискомфорта. А чтобы поддерживать положительную атмосферу в доме, важно регулярно просматривать обувь и избавляться от изношенных пар, а те, что в хорошем состоянии, — носить или отдать.

Храните только обувь, которую вы действительно носите, и следите за ее чистотой. Такой подход не только обеспечит чистоплотность в прихожей, но и поможет сохранить энергетический баланс в доме.

Старая обувь

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему дома нельзя хранить старый диван.