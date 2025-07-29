Где хранить консервацию, если живете в квартире: есть 5 мест
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Банки могут храниться не только в подвале
Консервацию необязательно хранить в темном и прохладном месте, таком как подвал. Банки можно поставить даже в квартире.
Существует несколько удобных и проверенных способов хранения консервации без подвала, чтобы она сохранила вкус и качество до самой весны. О них написал ресурс life.comments.ua.
Где можно хранить консервацию, кроме подвала
Кладовая или темный шкаф
Идеальное место — небольшая кладовка, встроенная ниша или просто темный шкаф. Главное — обеспечить постоянную температуру не выше +20 °C и избегать попадания света.
Под кроватью или диваном
Если запасы небольшие, хранить их можно и под мебелью. Важно, чтобы рядом не было источников тепла — батарей или подогрева пола. Для дополнительной защиты накройте банки тканью или покрывалом.
Балкон
Застекленный балкон с относительно стабильной температурой зимой — также хороший вариант. Для утепления используйте деревянные или пенопластовые коробки. В то же время стоит избегать балконов, где в мороз температура падает слишком низко.
Кухонные шкафы
Небольшое количество консервации удобно хранить в кухонных шкафах. Лучше выбирать нижние полки — там прохладнее. Важно держать банки как можно дальше от плиты, духовки и посудомоечной машины.
Холодильник
Это лучшее место для открытых банок или продуктов, которые нуждаются в охлаждении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро простерилизовать банки для консервации без кастрюли с водой.