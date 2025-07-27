"Мы готовы": возможное вторжение инопланетян развеселило украинцев

Телеграф рассказал, почему украинцы об этом начали говорить

Инопланетяне могут атаковать землю. Пока ученые дискутируют о природе загадочного межзвездного объекта, украинцы традиционно отреагировали на новость с юмором и иронией, подключился даже известный волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Мемы и шутки появились в Telegram каналах практически сразу после распространения информации о потенциальной угрозе. Пользователи шутят, что украинцы морально готовы к любым вызовам, включая инопланетное вторжение.

Известный украинский волонтер Сергей Стерненко также не остался в стороне от мемной волны. В своем сообщении он шутливо отметил, что для пришельцев Украина имеет на этот случай зенитные FPV-дроны.

Что предшествовало

Предпосылкой для появления мем стала статья, которую распространили в издании New York Post, которое писало, что по данным ученых загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, недавно вошедший в Солнечную систему, может быть враждебным инопланетным космическим кораблем, планирующим атаку на Землю уже в ноябре. Хотя большинство астрономов считает его обычной кометой, новое исследование вызвало споры из-за гипотезы о внеземном происхождении этого объекта. Научное сообщество продолжает наблюдение за объектом, пытаясь выяснить его подлинную природу.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрзализныця" насмешила украинцев "сверхтехнологиями" в туалете.