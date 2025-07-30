Проверьте и выбросьте ее немедленно. Какая посуда несет беду в ваш дом
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Положительная энергия может быстро покинуть ваш дом
Посуда – это не просто обычная вещь на кухне, но и мощный носитель энергии в доме. Если ее правильно использовать, она принесет хозяевам только счастье и гармонию.
Посуда способна как сохранять добро и уют, так и "втягивать" в дом проблемы. Об этом сообщает Ukr.Media.
В частности, не рекомендуется склеивать разбитые чашки или тарелки, ведь считается, что это может принести в дом несчастья и неудачи. Если посуда треснула — от нее лучше сразу избавиться.
Еще одно поверье касается гостей: не стоит позволять им мыть посуду, подметать пол или вытирать стол, даже если это жест вежливости. По поверью, такие действия могут "смыть" с дома удачу и положительную энергетику.
Также нежелательно оставлять открытыми кастрюли или сковороды с едой после заката. Считается, что в ночное время в дом могут проникнуть нечистые силы и унести часть жизненной энергии.
А если фарфоровая посуда треснет прямо в руках гостя — это примета, которая может предвещать конфликты или разлад в отношениях с этим человеком.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая еще вещь на вашей кухне может принести беду.