Экологическая тревога на Днепропетровщине: вода исчезает из рек, прудов и колодцев (видео)

На видео с Апостолового видно, как пруд превратился в пустоту

В Днепропетровской области в Криворожском районе может произойти настоящая экологическая катастрофа. В нескольких населенных пунктах пересохли водоемы, в частности, в городе Апостолово. Населенный пункт и так страдает от проблем с водой, начавшихся после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В местных телеграмм-каналах появилось видео, на котором показан пересохший пруд. Вода ушла настолько, что землю плотно покрыли глубокие трещины. Еще в прошлом году здесь можно было ловить рыбу и плавали лебеди.

Местные жители говорят, что даже те пруды, которые остались, не приводятся в порядок. Также, несмотря на запуск нового водопровода, построенного государственным агентством восстановления, остаются проблемы и с обычным водоснабжением. КП "Апостоловеводоканал" предупредило: из-за резкого роста потребления воды технологическое оборудование НФС-1 не выдерживает нагрузки. Поэтому с 12:00 до 16:00 воду в городе будут временно отключать.

В других населенных пунктах ситуация не лучше. В селе Зеленое на Криворожье также высох пруд. Одна из причин – деятельность человека. В селе Михайлово-Заводское в падении воды обвиняют арендаторов, качающих воду на полив. За две недели уровень воды упал почти на метр, а также исчезает вода в колодцах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Десне может произойти экологическая катастрофа из-за детских развлечений. Они достают пресноводных моллюсков, которые очищают воду на берег и оставляют умирать.