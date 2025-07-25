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Райский уголок стал сожженным полигоном: во что Россия превратила легендарный остров Джа на Херсонщине

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 25 июля 2025, 18:17

Россияне сделали из пролива залив, что сказалось на экологии

Джарылгач, крупнейший остров Украины на Херсонщине, был настоящим магнитом для эко‑туристов и фотолюбителей. Его прозвали "украинскими Мальдивами" за белоснежные пляжи, чистейшее море, огромные популяции дельфинов, редкую степную флору и уникальный животный мир.

Ежегодно сюда приезжали тысячи туристов, чтобы поплавать с дельфинами и встретить благородных оленей. Однако все изменилось после российской оккупации.

Происхождение острова овеяно легендами

Первые упоминания об этом месте можно найти в гомеровской "Одиссее". Как гласит легенда, Белый остров был создан Артемидой для жрицы Ифигении, куда богиня перенесла ее, спасая от казни. А коса, которая тянется от острова к материку – не что иное, как путь бегства от Ахилла, насыпанный из белого песка. Однако побег закончился неудачей, поэтому в том месте, где Ифигения была настигнута Ахиллом, из земли забил пресный источник с родниковой водой. Возможно, это красивая легенда, но Джарылгач как нельзя лучше подпадает под описание.

Благородные олени на острове Джарылгач
Благородные олени на острове Джарылгач до оккупации
Дельфины на острове Джарылгач до российского вторжения
Дельфины на острове Джарылгач до российского вторжения

Военная оккупация: от рая к военному полигону

После начала полномасштабного вторжения остров оказался под российской оккупацией. В мае 2023 года возле села Лазурное захватчики засыпали песком водный пролив, соединяющий Джарылгач с материком. Так остров фактически стал частью оккупированной Херсонской области и был трансформирован в военный полигон

Это соединение разрушило естественную гидрологию: вода теперь застойная, происходит заиление, нарушены миграционные пути рыб и птиц. Эксперты предупреждают, что такие вмешательства грозят устойчивым деградирующим процессом в экосистеме Джарылгачского залива.

Российские военные начали использовать территорию национального парка для обучения личного состава, проведения стрельб, рытья окопов, наплевав на статус заповедной зоны.

Экологическое бедствие и утраченные виды

В августе 2023 года на острове произошёл масштабный пожар, охвативший свыше 1500 гектаров заповедных земель. Это привело к уничтожению основных популяций редких степных животных и растений. По оценкам экологов, восстановление степей и лугов может занять от 5 до 12 лет, а мариксовых зарослей — до 30 лет. Некоторые виды уже могут быть утрачены безвозвратно.

На острове раньше обитали около 500 видов растений, из них примерно 54 эндемичных или субэндемичных, а также многочисленные редкие птицы и морские млекопитающие — афалины, белобочки, черноморские морские свиньи, занесённые в Красную книгу Украины.

Остров Джарылгач до российской оккупации
Так выглядел остров Джарылгач до российской оккупации

Что в итоге

Сегодня в этом уникальном месте нет туристов, а его экосистема разрушена из-за искусственной насыпи в заливе, масштабного пожара и не только. Вместо туристической жемчужины и заповедника остров превратился в полигон, где военные сооружают блиндажи и проводят учения. Теперь Джарылгач представляет собой мрачную реальность оккупации.

Напомним, российская оккупация продолжает уничтожать оккупированные курорты Азовского моря. В сети уже показали, как сейчас выглядит Белосарайская коса.

Теги:
#Пожар #Херсонская область #Курорт #Заповедник #Остров #Полигон #Оккупация