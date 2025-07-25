Райский уголок стал сожженным полигоном: во что Россия превратила легендарный остров Джа на Херсонщине

Россияне сделали из пролива залив, что сказалось на экологии

Джарылгач, крупнейший остров Украины на Херсонщине, был настоящим магнитом для эко‑туристов и фотолюбителей. Его прозвали "украинскими Мальдивами" за белоснежные пляжи, чистейшее море, огромные популяции дельфинов, редкую степную флору и уникальный животный мир.

Ежегодно сюда приезжали тысячи туристов, чтобы поплавать с дельфинами и встретить благородных оленей. Однако все изменилось после российской оккупации.

Происхождение острова овеяно легендами

Первые упоминания об этом месте можно найти в гомеровской "Одиссее". Как гласит легенда, Белый остров был создан Артемидой для жрицы Ифигении, куда богиня перенесла ее, спасая от казни. А коса, которая тянется от острова к материку – не что иное, как путь бегства от Ахилла, насыпанный из белого песка. Однако побег закончился неудачей, поэтому в том месте, где Ифигения была настигнута Ахиллом, из земли забил пресный источник с родниковой водой. Возможно, это красивая легенда, но Джарылгач как нельзя лучше подпадает под описание.

Благородные олени на острове Джарылгач до оккупации

Дельфины на острове Джарылгач до российского вторжения

Военная оккупация: от рая к военному полигону

После начала полномасштабного вторжения остров оказался под российской оккупацией. В мае 2023 года возле села Лазурное захватчики засыпали песком водный пролив, соединяющий Джарылгач с материком. Так остров фактически стал частью оккупированной Херсонской области и был трансформирован в военный полигон

Это соединение разрушило естественную гидрологию: вода теперь застойная, происходит заиление, нарушены миграционные пути рыб и птиц. Эксперты предупреждают, что такие вмешательства грозят устойчивым деградирующим процессом в экосистеме Джарылгачского залива.

Российские военные начали использовать территорию национального парка для обучения личного состава, проведения стрельб, рытья окопов, наплевав на статус заповедной зоны.

Экологическое бедствие и утраченные виды

В августе 2023 года на острове произошёл масштабный пожар, охвативший свыше 1500 гектаров заповедных земель. Это привело к уничтожению основных популяций редких степных животных и растений. По оценкам экологов, восстановление степей и лугов может занять от 5 до 12 лет, а мариксовых зарослей — до 30 лет. Некоторые виды уже могут быть утрачены безвозвратно.

На острове раньше обитали около 500 видов растений, из них примерно 54 эндемичных или субэндемичных, а также многочисленные редкие птицы и морские млекопитающие — афалины, белобочки, черноморские морские свиньи, занесённые в Красную книгу Украины.

Так выглядел остров Джарылгач до российской оккупации

Что в итоге

Сегодня в этом уникальном месте нет туристов, а его экосистема разрушена из-за искусственной насыпи в заливе, масштабного пожара и не только. Вместо туристической жемчужины и заповедника остров превратился в полигон, где военные сооружают блиндажи и проводят учения. Теперь Джарылгач представляет собой мрачную реальность оккупации.

Напомним, российская оккупация продолжает уничтожать оккупированные курорты Азовского моря. В сети уже показали, как сейчас выглядит Белосарайская коса.