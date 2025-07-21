Море уже не то. Эколог бьет тревогу из-за изменений после подрыва россиянами Каховской ГЭС

Изменения будут влиять на биоразнообразие

Подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года будет иметь необратимые последствия. Они продлятся десятки лет.

Об этом в комментарии Новости.LIVE отметил Юрий Квач. По его словам, подрыв Каховской ГЭС привел к необратимым изменениям в природной среде.

Он добавил, что распреснение и загрязнение воды уничтожили часть популяций, а экосистему заняли другие — не всегда чужеродные, но приспособившиеся.

"Море стало другим в любом случае, и мы ничего не можем с этим уже сделать, это уже произошло. Поэтому надо понимать, что последствия мы будем наблюдать еще очень-очень долго, потому что изменилась и структура популяций наших местных организмов", — сказал он.

Эколог подчеркнул, что эти изменения будут влиять на биоразнообразие еще десятки лет и предсказать последствия генетики местных видов пока невозможно.

Каховское водохранилище

Стоит добавить и то, что ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграфу" говорила, что подрыв плотины Каховской ГЭС имеет огромные последствия для популяции рыбы в Украине. Именно сооружение этой плотины в свое время превратило реку в водохранилище, кроме того, перегородило доступ к нерестилищам для осетровых рыб.

Кроме этого, как писал ранее "Телеграф", в Запорожской области из-за разрушения Каховской ГЭС массовое нашествие саранчи. После опустошения водохранилища в регионе появилось много влажных теплых кустарников, в которых просто идеальные условия для размножения этих вредителей.

Подрыв Каховской ГЭС – что известно

6 июня 2023 года российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, спровоцировав одну из самых масштабных техногенных катастроф за последние десятилетия. В зоне катастрофы оказались 16 тысяч человек и около 80 населенных пунктов.

После взрыва образовалось искусственное наводнение, которое затопило десятки населенных пунктов с обеих сторон Днепра. Погиб 31 человек, стихия смыла плодородные почвы вместе с растительностью, животными и инфраструктурой.

Вода размыла автозаправки, склады с химикатами, скотомогильники и выгребные ямы. Загрязненные потоки достигли акватории Черного моря, что вызвало беспокойство экологов.

По оценке экспертов, подрыв Каховской ГЭС нанес ущерб в размере около 14 миллиардов долларов США, учитывая повреждение инфраструктуры и долгосрочное влияние на окружающую среду.