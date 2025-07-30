Екологічна тривога на Дніпропетровщині: вода зникає з річок, ставків і колодязів (відео)

На відео з Апостолового видно, як ставок перетворився на пустку

На Дніпропетровщині в Криворізькому районі може статися справжня екологічна катастрофа. В кількох населених пунктах пересохли водойми, зокрема в місті Апостолове. Населений пункт і так страждає від проблем з водою, які почалися після підриву росіянами Каховської ГЕС.

В місцевих телеграм-каналах з'явилось відео, на якому — пересохлий ставок. Вода пішла настільки, що землю вкрили щільні глибокі тріщини. Ще минулого року тут можна було ловити рибу та плавали лебеді.

Місцеві кажуть, навіть ті ставки, які лишились не доводяться до ладу. Також, попри запуск нового водогону, побудованого державним агентством відновлення, лишаються проблеми і зі звичайним водопостачанням. КП "Апостоловеводоканал" попередило: через різке зростання споживання води технологічне обладнання НФС-1 не витримує навантаження. Тому з 12:00 до 16:00 воду в місті тимчасово вимикатимуть.

В інших населених пунктах ситуація не краща. У селі Зелене на Криворіжжі також висох ставок. Одна з причин — діяльність людини. В селі Михайлово-Заводське у падінні води звинувачують орендаторів, які качають воду на полив. За два тижні рівень води впав майже на метр, а також зникає вода в колодязях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Десні може статися екологічна катастрофа через дитячі пустощі. Вони витягають прісноводних молюсків, які очищують воду на берег та залишають помирати.