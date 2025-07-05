Подрыв Каховской ГЭС и не только. Как Россия убивает экологию Днепра (фото)

Это одна из самых больших рек Европы

Каждую первую субботу июля в Украине празднуют День Днепра — одной из крупнейших рек страны. Однако полномасштабное вторжение Россия оказало большое влияние на экологию и гидрологию этой реки.

"Телеграф" расскажет об этих изменениях, а также покажет некоторые из них на фото. Заметим, что Днепр считается одной из самых больших рек Европы и главной водной артерией Украины.

Как война повлияла на Днепр

Река Днепр

Подрыв Каховской ГЭС — одна из самых крупных техногенных катастроф, вызванных Россией за время полномасштабной войны. В результате подрыва Каховской дамбы в 2023 году произошел сброс более 16 м³ воды, что вызвало совершенно беспрецедентное разрушение экосистем. Тогда вода затопила 110 000 домов и 108 сел, вызвав массовую гибель рыб, земноводных и млекопитающих. Кроме того, вода занесла в реку тонны нефтепродуктов, тяжелых металлов (свинец, кадмий, никель и т.п.), что создало "токсичную временную бомбу" из грунтовых отложений.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Выбросы в воду химических веществ. Из-за разрушения большого количества промышленных объектов, насосных и очистных станций в воду попадают неочищенные стоки, химические вещества, тяжелые металлы. Это постепенно снижает качество воды и вызывает гибель рыбы, пресмыкающихся.

Обмеление Днепра. В результате полномасштабного вторжения произошло обмеление Каховского водохранилища, уровень воды упал, нарушился питьевой режим и орошение.

Выходит, что война постепенно влияет на экосистему Днепра, восстановить которую будет очень тяжело. Особенно если речь идет о влиянии химических веществ или нефтепродуктов.

Состояние воды в Днепре

Разрушение моста над Днепром

Интересные факты о Днепре

Третья по длине река Европы. Общая протяженность Днепра – 2201 км, из которых более 1000 км протекает по территории Украины.

В древности река называлась Бористен. Это слово скифского происхождения и означает "несущий".

В Днепре — более 70 видов рыб, среди которых щука, сом, судак, лещ и даже осетр.

Вдоль Днепра находится шестерка украинских областных центров, в частности Киев, Черкассы, Днепр и Запорожье.

На Днепре построено 6 крупных ГЭС, которые снабжают электроэнергию миллионам украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Хмельницкой области активисты бьют тревогу из-за обмеления реки.