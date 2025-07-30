Каждый развлекался как мог. Что было в СССР вместо OnlyFans (фото)

Выбрать было из чего

Тема секса в СССР была под строгим запретом – о ней не говорили вслух, а публичное обсуждение считалось неприличным. Однако это не значит, что люди не развлекались.

"Телеграф" расскажет, какой контент 18+ просматривали люди во времена СССР. А также, как получали запрещенные товары.

Видеокассеты для избранных

В 80-х в городах начали распространяться видеомагнитофоны — дефицитная техника, которую могли позволить себе единицы. Вместе с ней появились первые видеокассеты с фильмами для взрослых. Это были копии из иностранных лент, которые передавались по рукам.

Карты и календари

Еще один артефакт того времени – игральные карты или настенные календари с изображениями обнаженных женщин. Такую "продукцию" обычно привозили из-за границы или покупали у спекулянтов. Вместо онлайн-подписок – одно бревно на общежитие. И это уже считалось чем-то особенным.

Газеты и журналы

Официальная печать темы секса не касалась. Но ближе к концу 80-х появились первые советские журналы, где начинали печатать эротические фото – например, в издании "СПИД-Инфо". Что интересно, эти газеты продают до сих пор на просторах украинских сайтов.

В то же время во многих домах хранились и западные журналы — "Playboy" или "Club". Достать их было непросто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из газет читали в СССР советские люди.