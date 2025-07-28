Газетки в СССР использовали не только в туалете. Что читали советские люди (фото)

Сейчас украинские читатели имеют доступ к широкому спектру качественных информационных ресурсов

Во времена СССР газеты имели особое место в жизни граждан. Говорят, что советский человек мог обойтись без еды, но без газеты никогда. Хотя в шутку тоже говорят, что "Правда" и другие популярные в те времена издания чаще оказывались в туалете, чем в руках читателей.

"Телеграф" расскажет, какую печать читали в СССР. А также как сейчас люди получают доступ к информации.

Главные газеты советской эпохи

"Правда". оставалась флагманом советской печати — центральным органом КПСС, определявшим идеологический курс для всех других изданий. Ее тираж достигал 10 миллионов экземпляров, что делало ее одной из самых популярных газет в мире.

"Известия". позиционировалась как правительственная газета, освещавшая официальную позицию Совета Министров СССР. Читатели искали в ней более подробную информацию об экономических решениях и государственной политике.

"Комсомольская правда". ориентировалась на молодежь, предлагая не только политические материалы, но и культурные новости, спорт и развлечения. Именно она часто первой освещала острые социальные вопросы.

Дефицит альтернативной информации

При отсутствии свободной печати советские газеты оставались основным источником новостей для миллионов людей. Иностранные издания были недоступны, радиостанции глушились, поэтому даже заидеологизированная печать выполняла важную информационную функцию.

Многие подписывались сразу несколько газет, пытаясь составить более полную картину событий. Газеты читали на работе, в транспорте, дома за семейным столом.

От бумажных газет до цифровых медиа

Сегодня ситуация кардинально поменялась. Бумажные газеты постепенно теряют популярность, поскольку читать новости гораздо удобнее в режиме онлайн на разных сайтах и социальных сетях. Современные медиа предлагают мгновенное обновление информации, интерактивные форматы и возможность обсуждения материалов.

Украинские читатели имеют доступ к широкому спектру качественных информационных ресурсов. Среди них и " Телеграф ". Здесь можно найти как последние новости из Украины и мира, так и экспертные комментарии по важнейшим событиям.

Время, когда газеты служили не только источником информации, но и предметом быта, осталось в прошлом. Но память о советской печати напоминает нам о ценности свободного слова и многообразии мнений в современном медиапространстве.

Ранее "Телеграф" писал, как выживали журналисты в СССР.