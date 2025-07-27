Брак по разнарядке. Почему в СССР люди женились не по любви

На это было 4 причины

Брак в СССР часто был не о любви, а о выживании. Социальное давление, дефицит жилья и страх остаться "старой девственницей" — вот что формировало отношения на десятилетия вперед.

"Телеграф" расскажет, почему в СССР женили не из-за любви, а так было нужно. А также, что за этим стоит.

В 25 уже поздно, или что подумают люди

В наше время брак – это в идеале о чувствах, совместимости и выборе. В СССР это часто было обо всем, кроме этого. Люди женились не потому, что любили, а потому что "уже пора", "так надо". В советской культуре существовал четкий "график жизни": окончил школу, поступил в техникум, пошел на работу, женился.

Особенно суровым было осуждение к женщинам: "если не вышла замуж до 25 — с тобой что-то не так". Соцкарикатуры и литературные образы укрепляли эту установку. Так появилось понятие "старая дева", которое пугало хуже, чем нехватка мебели.

В комментарии "Телеграфу" одна из женщин поделилась, что в Советском Союзе девушек, которые выходили замуж позже 25 лет, считали "старыми девами".

"Это сейчас девушки с мужчинами женятся и в 35 и в 40 лет. Раньше такого не было. Родители навязывали невест, чтобы дочь скорее вышла замуж. Так случилось и со мной. Когда я встретила своего мужа, у меня не было чувств, мне было 23 и я считала, что пора создавать общество не считало, что я какая-то не такая», – рассказывает Елена.

Прописка важнее любви

Брак часто был единственным способом получить жилье. Коммуналки, общежития, тесные квартиры заставляли молодежь искать не столько партнера, сколько вариант прописки.

Особенно выгодно было жениться в то время на ком-то с городской регистрацией — это автоматически давало шанс на "квадратные метры".

"Когда мы женились, конечно, что проблем с жильем у меня не было, мы с семьей жили в Украине, была хорошая работа, но даже тогда я хотела переехать. Муж из Молдовы, а во времена СССР было важно, чтобы женщина ехала за ним. Так и случилось, мы поженились в Молдове, я переехала туда и я переехала туда".

Социальное давление и отсутствие личного пространства

Психология в СССР не изучалась, психотерапии не было, а вопрос "а ты счастлива?" считалось буржуазной глупостью.

Отношения формировались на привычных паттернах: мужчина — кормильщик, женщина — моторная комбайнер и мать. Если не бьет – значит нормальный.

Развод — позор

Даже если супруги не были счастливы — развод часто считался "слабостью". Женщин осуждали, мужчин — жалели. Государство не поощряло развод: это означало признаться, что "что-то пошло не столько в системе". А потому люди оставались вместе — "потому что скажут соседи", "потому что ребенок имел", "потому что все равно уже привыкли".

"Мы не расстались с мужем, нам удалось сохранить семью, родить детей, воспитать их и дать им самые лучшие моменты", — делится с "Телеграфом" Елена.

В ответ на вопрос журналистки, появились ли чувства к мужчине, на котором когда-то женились, Елена сказала, что да.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в СССР праздновали свадьбу.