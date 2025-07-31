Здесь продавали "воду жизни": во Львове действует аптека, которой почти 300 лет (фото)

От эликсиров с латинскими названиями до современных препаратов — здесь можно увидеть действительно интересные экземпляры.

Во Львове есть аптека-музей, где до сих пор можно купить от обычных лекарств до старинных медпрепаратов. Зайдя сквозь массивную деревянную дверь в центре города Льва, оказываешься как на три столетия назад. Аптека-музей "Под черным орлом" — старейшая действующая аптека города и музей, где каждый сантиметр стен вобрал в себя человеческие надежды и страхи.

Эту аптеку основал в 1735 году военный фармацевт Франц Вильгельм Наторп. Здесь все делали ручную – настойки, мази и знаменитое лечебное "железное вино" от дефицита железа. Его до сих пор здесь продают. И хотя прошло уже почти триста лет, она продолжает служить людям — теперь как государственная аптека №15.

Посуда, в которой хранился териак – универсальное противоядие (Фото: Екатерина Хрокало)

Фасад здания, расположенного у площади Рынок (улица Друкарская, 2), украшают барельефы древнегреческих богов — Асклепия и Гигиены. Над входом — кованая вывеска с символом медицины и датой основания.

Внутри – настоящий портал в другую эпоху: деревянные шкафы, весы в виде Эскулапа, стеклянные мензурки, амфоры XIV века, гербарии и фармацевтические словари XVIII века. Здесь есть даже прототип современного принтера — печатная машинка конца XIX века, служившая изготовлению этикеток. Аптечные подвалы, флигели XVI–XVII веков и отреставрированные в 1980-х галереи сегодня стали частью большого музейного комплекса.

Аптекарские подвалы (Фото по виртуальному туру)

Музей был создан на базе действующей аптеки в 1966 году. Экспозиция росла вместе с энтузиазмом людей – фармацевтов, коллекционеров, ученых. Если в начале было около 2700 экспонатов, то уже в 1987 году их стало более 8000.

В бутылках с латинскими надписями хранили лекарства, еще сто лет назад считавшиеся незаменимыми в каждой львовской аптеке. Среди них не только кокаин, долгое время считавшийся лекарством, но и "aqua vitae" (вода жизни), "elixir longae vitae" (настойка долголетия), "balsamum vitae" (бальзам жизни) — и еще десятки зелий, которым приписывали почти волшебные свойства. Вера в настойки и бальзамы часто работала сильнее любых составляющих — иногда она была единственной панацеей, которую человек мог себе позволить.

Витрины, где есть старинное и современное лекарство (Фото: сайт музея)

Из первого зала виден небольшой кабинет бывшего владельца аптеки. Интересная деталь – в дверях есть отверстие, сквозь которое хозяин незаметно следил за работой аптекарей. Если же заходил уважаемый клиент – собственник лично выходил его поздравить. Таков был обычай и одновременно мудрый бизнес-ход.

В аптеке много внимания уделили истории фармации в мире (Фото: Екатерина Хрокало)

Об аптеке "Под Черным орлом" написано многое. Но мало кто знает, что с 1923 по 1939 год ее владельцем был Михаил Терлецкий — единственный украинец, который имел собственную аптеку во Львове. При его руководстве она стала не просто аптекой, а культурным центром украинской интеллигенции.

Михаил Терлецкий — последний владелец аптеки, единственный украинец-аптекарь во Львове до 1939 года

Терлецкий был меценатом: финансировал "Просветительство", "Родную школу", выдавал стипендии, бесплатно отпускал лекарства для больных госпиталя Шептицкого, собрал большую коллекцию украинского искусства. В его доме каждую субботу собирались литераторы и художники — среди них Труш, Олесь, Гордынский. Когда пришли советские войска, у него забрали половину дома, аптека была национализирована. Он хотел уехать, но в последний момент остался.

Стоимость погружения в старинную аптечную атмосферу невелика – для взрослого 60 грн, школьники – 25 грн, студенты – 50 грн.

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