Пока все паникуют из-за новых правил УЗ, украинка поделилась лайфхаком для покупки билетов (видео)

Нововведение УЗ разозлило украинцев

Билеты на поезда с 1 августа продают по Дія.Підпис, что вызвало шквал критики. Однако пока другие паникуют из-за сложностей с приобретением билетов, украинка поделилась секретом, как это сделать.

Пользователь TikTok с ником annavttoke опубликовала ролик, в котором рассказала, как ей помогла функция автовыкупа билетов в приложении "Укрзализныци". С ней девушке удалось приобрести проездые документы.

В комментариях украинка объяснила, как настроить автовыкуп. Нужно выбрать ваш рейс, далее — "отслеживать места" и включить "Автоматическая покупка".

Функция автоматического выкупа билетов в приложении "Укрзализныци" — как это работает

Она позволяет автоматически отслеживать наличие билетов на нужные рейсы и совершать их покупку, если они появляются в продаже (например, когда кто-то сдает билет). Для этого необходимо настроить мониторинг нужного поезда или направления, указать данные пассажиров и оплатить заказ.

При активации функции средства снимаются сразу. Если билеты не найдутся или мониторинг будет отменен, деньги автоматически возвращаются на карту.

Функция автовыкупа билетов в приложении УЗ

Чтобы настроить автовыкуп билетов, нужно авторизироваться в приложении "Укрзализныци" с помощью Дія.Підпис. Далее нужно выбрать поезд и ввести данные пассажиров, выбрать тип вагона (плацкарт, купе, люкс). Как только билеты появятся, пользователь получает уведомление и они будут выкуплены автоматически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы взбешены новыми правилами продажи билетов на поезда по Дія.Підпис. "Укрзализныця" ответила, но только сильнее возмутила пассажиров.