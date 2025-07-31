Что делать, если вы не успели на пересадку из-за Укрзализныци: четкий алгоритм действий

Поезд опоздал, и вы не успели на пересадку? УЗ объяснила, что делать в таких случаях и как вернуть деньги за билет

Опоздать на поезд можно по разным причинам, а что делать, если к этому привели действия Укрзализныци? В этом году возникали такие ситуации, когда из-за задержки поездов люди пропускали время стыковки.

Один из таких случаев произошел с нашей корреспонденткой. Поезд №39/40 Солотвино – Запорожье задерживался на несколько часов, поскольку ждали группу детей, для которых были зарезервированы места. Согласно ответу Укрзализныци, задержка допускается.

Организованные детские группы имеют приоритет в посадке и высадке, и при необходимости допускается задержка поезда в пределах, согласованных с диспетчерской службой.

Что делать, если поезд опаздывает по вине Укрзализныци

Если поезд опаздывает по вине Укрзализныци и это угрожает вашей пересадке, нужно сообщить об этом проводнику или начальнику поезда — они передадут информацию диспетчерам, которые попытаются согласовать пересадку или предложат альтернативное решение. Когда поезд опаздывает, он пытается наверстать график.

Если же это не удалось из-за опоздания, вы не успели на пересадку, вам могут предложить проезд следующим попутным поездом или вернут полную стоимость неиспользованного билета без удержания. Также, возможно, поезд подождет, но это не гарантировано. В сложных ситуациях в УЗ советуют обращаться на горячую линию 0 800 503 111.

Что делать, если поезд опаздывает по вине Укрзализныци

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" обновила правила перевозки животных. Больших собак нельзя перевозить в плацкарте, за исключением служебных животных. Есть изменения и для маленьких собак и кошек.