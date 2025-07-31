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Что делать, если вы не успели на пересадку из-за Укрзализныци: четкий алгоритм действий

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Опоздать на поезд легко не только из-за собственной опрометчивости Новость обновлена 31 июля 2025, 09:44
Опоздать на поезд легко не только из-за собственной опрометчивости. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Поезд опоздал, и вы не успели на пересадку? УЗ объяснила, что делать в таких случаях и как вернуть деньги за билет

Опоздать на поезд можно по разным причинам, а что делать, если к этому привели действия Укрзализныци? В этом году возникали такие ситуации, когда из-за задержки поездов люди пропускали время стыковки.

Один из таких случаев произошел с нашей корреспонденткой. Поезд №39/40 Солотвино – Запорожье задерживался на несколько часов, поскольку ждали группу детей, для которых были зарезервированы места. Согласно ответу Укрзализныци, задержка допускается.

Организованные детские группы имеют приоритет в посадке и высадке, и при необходимости допускается задержка поезда в пределах, согласованных с диспетчерской службой.

Что делать, если поезд опаздывает по вине Укрзализныци

Если поезд опаздывает по вине Укрзализныци и это угрожает вашей пересадке, нужно сообщить об этом проводнику или начальнику поезда — они передадут информацию диспетчерам, которые попытаются согласовать пересадку или предложат альтернативное решение. Когда поезд опаздывает, он пытается наверстать график.

Если же это не удалось из-за опоздания, вы не успели на пересадку, вам могут предложить проезд следующим попутным поездом или вернут полную стоимость неиспользованного билета без удержания. Также, возможно, поезд подождет, но это не гарантировано. В сложных ситуациях в УЗ советуют обращаться на горячую линию 0 800 503 111.

Что делать, если поезд опаздывает по вине Укрзализныци
Что делать, если поезд опаздывает по вине Укрзализныци

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" обновила правила перевозки животных. Больших собак нельзя перевозить в плацкарте, за исключением служебных животных. Есть изменения и для маленьких собак и кошек.

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