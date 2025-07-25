Путешествия станут легче или нет? "УЗ" анонсировала новые тестовые правила покупки билетов, объясняем нюансы
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Тестирование будет проходить для пяти рейсов
Укрзализныця в тестовом режиме вводит верификацию через "Дия.Подпись" для ряда популярных поездов. Речь идет о 5 направлениях. Украинцы уже "разнесли" компанию из-за новых правил.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Цель такого новшества – уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.
"Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Следовательно, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дия.Подпись", — говорится в сообщении.
На первом этапе внедрения изменений верификация требуется на пять рейсов. Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.
- №105/106 Одесса — Киев;
- №91/92 Львов — Киев;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №12 Львов — Одесса;
- №27/28 Киев — Чоп.
В пресс-службе ведомства отметили, что новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих — они и дальше могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через "Армия+".
"Укрзализныця также продолжает работу над введением авторизации в приложении через BankID", — говорится в сообщении.
Что такое Дия.Подпись
Это квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов, оформления услуг в приложении и на портале Дия, а также авторизации в приложениях и на сайтах партнеров Дия.
Но обратите внимание, его можно получить, если у вас есть хотя бы один из этих документов в приложении Дия: ID-карта, биометрический загранпаспорт, загранпаспорт, выданный после 2015 года или вид на временное или постоянное место жительства.
Как это сделать – смотрите в инфографике "Телеграфа", который ссылается на Дию.
Стоит отметить, ранее "Телеграф" писал, что украинец пожаловался на невозможность купить билеты.