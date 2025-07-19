Всем бы таких соседей в купе. Пушистый пассажир "Укрзализныци" покорил сеть (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1983
Украинцы в восторге от пушистого путешественника
Иногда пассажиров "Укрзализныци" ждут неожиданные приятные бонусы — недавно по сети гуляло видео "вагона-вечеринки". Теперь же украинцев очаровал милый котик, путешествовавший на поезде.
Владелец кота опубликовал в TikTok видео поездки с ним. Аккуратное, дружелюбное и очень милое животное ехало в купе, где с удовольствием играло. Также котик прогуливался по вагону и знакомился с другими пассажирами.
В комментариях автор публикации рассказал, что в поезде котика не закачивало, он все исследовал с интересом. Поездка была короткой — всего четыре часа.
В сети в восторге от пушистого путешественника
Под видео украинцы пишут восторженные комментарии – котик покорил сердца. Люди желают всем подобных соседей по купе.
"Дай бог всегда таких соседей в купе", "Вы не боитесь что ее кто-то украдет и зацепит?", "Лучший сосед", "Я бы украла такое", "Ну вы посмотрите на него, ну оно просто хорошее", — пишут украинцы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусилось забавное видео по теме проблем с покупкой билетов на поезда. Оно содержит легендарный мем с беглым президентом Виктором Януковичем.