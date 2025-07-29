"Пост ярости на Укрзализныцю". Украинку возмутило нововведение с билетами
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Летом железная дорога перегружена
Продажа билетов на поезда по Дія.Підпис продолжает портить жизнь украинцам. Купить билеты и так было очень тяжело, а с этим новшеством "Укрзализныци" стало практически невозможно.
О своем горьком опыте покупки билетов по новым правилам рассказала специалист в области информационной безопасности, председатель правления информационного центра "Майдан Мониторинг Харьков" Наталья Зубар, которая с начала войны 2014 года исследует информационный аспект отражения российской агрессии. Ей не удалось купить билеты, хотя украинка установила автоотслеживание билетов и начала "охоту" за ними сразу, как открылась продажа в приложении.
"Пост ярости на Укрзализныцю. Я вчера снова не преодолела квест "взять билеты на поезд". Описываю для истории. В 8.01 в приложении открылась продажа и система сразу зависла. На все попытки забронировать место мне выдавало "его уже кто-то забронировал". В 8.04 билетов уже не было ни на что, в 8.05 приложение начало показывать капчи (способ подтвердить, что запрос поступил от реального человека) со светофорами, и просить доказать, что я не верблюд, а в 8.06 мне показало сообщение "открылась продажа на то, что вы отслеживали", — рассказала Наталья Зубар.
После этого она попыталась снова включить отслеживание в надежде, что билеты появятся. На этом этапе система потребовала подтвердить личность через Дія. Підпис. Однако при передаче данных с "Дії" на УЗ произошла ошибка.
"Я проверила Дія.Підпис отдельно от УЗ, там все работает норм. Пи**ец в УЗ пришел неожиданно, кто бы мог подумать, что летом люди больше ездят, а? Никто кроме автобусных перевозчиков", — возмущается Наталья Зубар.
Что известно о продаже билетов на поезда с 1 августа
С 1 августа УЗ вводит обязательную верификацию через Дія.Підпис для ряда популярных поездов. Объяснили это борьбой с перекупщиками. Через кассы купить билет будет невозможно.
На первом этапе верификацию вводят на пять рейсов:
- №105/106 Одесса — Киев;
- №91/92 Львов — Киев;
- №29/30 Киев — Ужгород;
- №12 Львов — Одесса;
- №27/28 Киев — Чоп.
Со временем эту практику распространят и на другие поезда. Украинцы возмущены новыми правилами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы взбешены новыми правилами продажи билетов на поезда. В УЗ ответили, но только разожгли страсти.