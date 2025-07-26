"Противоправная дикость". Украинцы взбешены новыми правилами продажи билетов на поезда, в УЗ ответили

Украинцы жестко критикуют "покращення" УЗ

Билеты на поезда теперь будут продавать по Дія.Підпис, правда, на первом этапе это касается нескольких рейсов. Нововведение "Укрзализныци" возмутило украинцев, железнодорожники ответили.

Соцсети полнятся сообщениями возмущенных украинцев. Билеты на поезда в Украине купить этим летом очень сложно, а сейчас, по мнению людей, УЗ вообще сделала это невозможным для тех, кто не имеет смартфона или Дія.Підпис.

"Укрзализныця — Ukrzaliznytsia решила разделить людей на сорта. Жду кто первый подаст в суд за дискриминацию", "Вы там что, совсем пустились берега? Решение Укрзализныця запретить с 1 августа продажу билетов на кучу поездов внутри Украины в железнодорожных кассах или в Интернете, разрешив покупку только через Дія.Підпис — совершенно противоправная дикость, которую можно поставить в один ряд с тоталитарными практиками коммунистического Китая", "Попытайтесь оценить это без матов. У меня уже не выходит", — пишут в сети.

Пользователи отмечают, что миллионы украинцев не имеют и не обязаны иметь Дія.Підпис. Кроме того, иностранцы вообще не смогут теперь купить билеты на поезда. УЗ призывают немедленно отменить это решение, а если этого не произойдет, его должно безотлагательно отменить Кабинет Министров, считают люди.

Что ответили в Укрзализныце

Железнодорожники отреагировали на критику. Однако ответ звучит немного как издевательство — тем, у кого нет Дія.Підпис предлагают ездить другими поездами.

"Для добросовестных путешественников ничего не меняется – по тем же направлениям курсируют альтернативные поезда, где не нужна подпись через "Дію" или другие цифровые решения. Вы можете и дальше покупать билеты и путешествовать привычным способом без обязательного использования приложений", — заявили в УЗ.

Что известно о продаже билетов на поезда с 1 августа

С 1 августа УЗ вводит обязательную верификацию через Дія.Підпис для ряда популярных поездов. Объяснили это борьбой с перекупщиками. Через кассы купить билет будет невозможно.

На первом этапе верификацию вводят на пять рейсов:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети появилась шутка, как украинцы будут готовиться к верификации через "Дія.Підпис. Фрагмент видео использовал из известного американского фильма "Американский психопат".