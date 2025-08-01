Поки всі панікують через нові правила УЗ, українка поділилася лайфхаком для придбання квитків (відео)

Нововведення УЗ розлютило українців

Квитки на поїзди з 1 серпня продають за Дія.Підпис, що викликало шквал критики. Проте поки інші панікують через труднощі з придбанням квитків, українка поділилася секретом, як це зробити.

Користувачка TikTok з ніком annavttoke опублікувала ролик, у якому розповіла, як їй допомогла функція автовикупу квитків у додатку "Укрзалізниці". З нею дівчині вдалося придбати проїзні документи.

У коментарях українка пояснила, як налаштувати автовикуп. Потрібно обрати ваш рейс, далі — "відстежувати місця" та увімкнути "Автоматична купівля". У коментарях зробили важливе уточнення — функція автовикупу працює лише якщо квитків немає у продажу, або їх вже розкупили. Якщо продаж ще не почався, автовикуп поставити не можна, лише відстежування квитків.

Функція автоматичного викупу квитків в застосунку "Укрзалізниці" — як це працює

Вона дозволяє автоматично відстежувати наявність квитків на потрібні рейси та здійснювати їх купівлю, якщо вони з'являються у продажу (наприклад, коли хтось здає квиток). Для цього треба налаштувати моніторинг потрібного поїзду чи напрямку, вказати дані пасажирів і оплатити замовлення.

При активації функції кошти знімаються одразу. Якщо квитки не знайдуться, або моніторинг буде скасовано, гроші автоматично повертаються на картку.

Функція автовикупу квитків у додатку УЗ

Щоб налаштувати автовикуп квитків, треба авторизуватися у застосунку "Укрзалізниці" за допомогою Дія.Підпис. Далі необхідно обрати поїзд та ввести дані пасажирів, обрати тип вагона (плацкарт, купе, люкс). Як тільки квитки з'являться, користувач отримує сповіщення і їх буде викуплено автоматично.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці розлючені новими правилами продажу квитків на поїзди за Дія.Підпис. "Укрзалізниця" відповіла, але лише сильніше обурила пасажирів.