Сейчас много магазинов, тогда ничего не было. Где в СССР брали строительные материалы

Приоритет был у заводов, а не у семей

Ремонт в СССР для людей был вызовом, ведь найти строительные материалы — проблема не была больших строительных магазинов. Не было больших строительных магазинов, как сейчас. Люди должны были искать все по крупицам.

"Телеграф" расскажет, где брались такие материалы. И почему тогда это был дефицит?

Где искали материалы

В госмагазинах продавались только гвозди, краска и цемент в небольших количествах. Очереди были огромны, а часто ничего не было налицо. Продавцы говорили, "завтра привезут", но завтра ничего не было.

Многие люди договаривались с рабочими на стройках. Они выносили немного кирпичей или досок после рабочего дня. Это было незаконно, но иначе материалы не достать. Милиция иногда ловила, но люди все равно рисковали.

СССР

Из-за знакомых тоже можно было что-то достать. Кто-то работал на заводе, кто-то на складе.

На толкучках продавали все подряд, включая строительные материалы. Цены были высокие, но хоть что-то можно было купить. Качество часто было сомнительно, но выбора не было.

После аварии на Чернобыльской АЭС мародеры воровали вещи из брошенных квартир в зоне отчуждения. Они продавали украденное на рынках по всему Союзу. Люди покупали мебель, сантехнику и строительные материалы, не зная о радиации.

Что было трудно найти

Сантехника была подлинной редкостью в магазинах. Унитаз или ванную люди могли ждать годами. Когда появлялась сантехника, о ней быстро узнавали все соседи. Создавались очереди еще до открытия магазина.

Качественную краску тоже было тяжело найти в продаже. Чаще всего была только синяя или зеленая краска. Белой краски почти никогда не было, а если и появлялась, то быстро кончалась.

Электрические провода и розетки являлись постоянным дефицитом. Люди хранили каждый кусочек старой проволоки. Новые электрические материалы можно было получить только через знакомых электриков.

Как люди выходили из ситуации

Родители учили детей простому правилу: увидел что-то нужное в магазине — покупай сразу. Может понадобиться через год, а потом уже не сыщешь. Люди покупали материалы впрок, даже если деньги были ограничены.

Дома хранили абсолютно все: старые гвозди, куски проволоки, обрезки досок. Выбрасывать было жалко, потому что новое купить почти невозможно. В каждой квартире был балкон или кладовая с разным строительным хламом.

Люди сами делали многое для дома. Столы, полочки, даже мебель мастерили своими руками. Купить готовое было очень дорого и почти невозможно. Мужчины умели работать с деревом, а женщины шили и вязали все для дома.

Соседи всегда помогали друг другу в строительстве и ремонте. Вместе строили дачи, ремонтировали квартиры после работы. Одному никогда не справиться с большим ремонтом, а вместе можно было сделать многое.

Почему так произошло

Плановая экономика не учитывала подлинные потребности простых людей. Заводы производили то, что приказывали партийные руководители сверху. Никто не спрашивал у населения, что им нужно для жизни.

Большинство строительных материалов уходило на большие государственные объекты. Для обычных людей и квартир почти ничего не оставалось. Приоритет был у заводов, а не у семей.

Поэтому советские люди стали очень изобретательными и экономными. Они умели делать настоящие чудеса из подручных материалов и ничего не выбрасывали зря.

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