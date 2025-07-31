Всего по чуть-чуть и не за все деньги мира. Что в СССР можно было купить за 1 доллар

Для обычного советского гражданина доллар оставался недостижимой валютой

Курс доллара в СССР составлял примерно 0,60 рубля за 1 доллар США. Это означало, что доллар официально стоил менее одного советского рубля.

"Телеграф" расскажет, что можно было купить советскому человеку на 1 доллар.

Что можно было купить на 1 доллар (0,60 рубля по официальному курсу)

Продукты питания:

Хлеб черный — 4-5 буханок (16 копеек за буханку)

— 4-5 буханок (16 копеек за буханку) Молоко – 2 литра (28 копеек за литр)

– 2 литра (28 копеек за литр) Сахар — 0,6 кг (96 копеек за кг)

— 0,6 кг (96 копеек за кг) Масло сливочное – 0,17 кг (3,60 руб./кг)

– 0,17 кг (3,60 руб./кг) Мясо говядино — 0,3 кг (2 рубля за кг)

— 0,3 кг (2 рубля за кг) Сыр — 0,2 кг (3 рубля за кг)

Напитки:

Пиво – 1,5 литра (40 копеек за бутылку 0,5л).

– 1,5 литра (40 копеек за бутылку 0,5л). Лимонад – 6 бутылок (10 копеек за бутылку).

Бытовые товары:

Спички – 10 коробков (6 копеек за коробку).

– 10 коробков (6 копеек за коробку). Мыло хозяйственное – 3 куска (20 копеек за кусок).

– 3 куска (20 копеек за кусок). Зубная паста – 1 тюбик (50 копеек).

Доллар в СССР

Транспорт:

Проезд в метро/троллейбусе — 12 поездок (5 копеек за поездку).

— 12 поездок (5 копеек за поездку). Такси (городской тариф) – 3 км поездки (20 копеек за км).

Услуги:

Парикмахерская (мужская стрижка) — 3 стрижки (20 копеек).

(мужская стрижка) — 3 стрижки (20 копеек). Кино – 3 билета на дневной сеанс (20 копеек).

Купить на один доллар можно было немного – только базовый набор продуктов в день-два: несколько буханок хлеба, немного молока и масла. Хотя по официальному курсу это казалось дешево, реальность была иной — для обычного советского гражданина доллар оставался недостижимой валютой, символом "западного достатка", который можно получить только нелегально и с большим риском.

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