Почему в СССР строили квартиры с очень малыми кухнями: причина удивит

Большие кухни могут способствовать растрате продуктов и роскоши, что противоречило духу социализма и коллективизма

Многие помнят советские кухни, которые, казалось бы, всегда были невероятно маленькими. Однако мало кто задумывается почему так строились квартиры.

"Телеграф" разобрался, почему в СССР так часто делали кухни компактными. А также какие причины скрывались за этими решениями.

В СССР в послевоенные годы и в период восстановления была огромная нехватка жилья. Строительство больших квартир с просторными кухнями было экономически недоступным для многих семей.

Также следует учитывать ограниченное количество доступных стройматериалов и ресурсов. Это сделало невозможным строительство больших кухонь.

Маленькие кухни часто создавались на основе оптимизации пространства. Вместо большой кухни можно было сделать более функциональное пространство, где все необходимое находилось близко и удобно.

В русском обществе частенько ценились минимализм и простота. Маленькая кухня отвечала этим ценностям и позволяла сосредотачиваться на основных функциях этого пространства.

В СССР было распространено мнение, что большие кухни могут способствовать растрате продуктов и роскоши, что противоречило духу социализма и коллективизма.

Советская культура питания часто имела в виду экономное использование продуктов и приготовление на минимуме места. К слову, люди из СССР приучены, что нужно все доедать до конца. А еще обязательно даже вторые блюда есть с хлебом. Эта привычка спровоцирована также нехваткой продуктов в СССР и желанием надолго утолить голод. В те времена было принято не переводить пищу — борщ ели всю неделю, пока тот не закончится или не вкиснет. Иногда даже рисковали есть не очень свежие продукты, лишь бы их не выбрасывать.

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