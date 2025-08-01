Украинцы вырастили необычные полосатые помидоры – и покорили ими TikTok (видео)

Кроме привычных красных они бывают желтые, оранжевые, почти черные и даже с полосками

Цены на помидоры в Украине этим летом достаточно высокие, на них можно заработать неплохие деньги. Сейчас на рынке и в магазинах настоящее разнообразие, а в Харьковской области вырастили интересный томат сорта мраморная сливка.

Видео замечательного урожая опубликовали на странице nuts_boutique в TikTok. На кадрах — упругие и спелые томаты. Они имеют удлиненную форму и интересный цвет – "в полоску".

"Мраморная сливка" — это среднеспелый, высокоурожайный сорт. Куст вырастает очень высоким – 150 – 170 сантиметров. На нем растут помидоры сливовидной формы массой 80 – 90 г. Томаты терракотово – розовые с зелеными полосами и штрихами. Мякоть этих помидоров плотная, сочная, сладкая, они очень вкусные. Сорт устойчив к болезням и перепадам температур.

Помидор Мраморная сливка смотрится очень эффектно

Почему помидоры очень полезны

Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют укреплению иммунитета, улучшению зрения, здоровью сердца, и даже могут обладать противораковыми свойствами. Более того, тиамин и серотонин в помидорах могут действовать как природные антидепрессанты.

Томаты содержат:

Витамины: A, C, K, витамины группы B, фолиевая кислота

A, C, K, витамины группы B, фолиевая кислота Минералы: калий, кальций, магний, железо

калий, кальций, магний, железо Антиоксиданты: Ликопин, бета-каротин

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