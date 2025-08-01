Українці виростили незвичайні смугасті помідори - і підкорили ними TikTok (відео)

Окрім звичних червоних, помідори бувають жовті, майже чорні та навіть зі смужками

Цін на помідори в Україні цього літа досить високі, на них можна заробити непогані гроші. Зараз на ринку та в магазинах справжнє розмаїття, а на Харківщині виростили цікавий томат сорту мармурова сливка.

Відео чудового врожаю опублікували на сторінці nuts_boutique у TikTok. На кадрах — пружні та стиглі томати. Вони мають видовжену форму та цікавий колір — "у смужку".

"Мармурова сливка" — це середньостиглий, високоврожайний сорт. Кущ виростає дуже високим — 150 – 170 сантиметрів. На ньому ростуть помідори сливовидної форми масою 80 – 90 г. Томати теракотово – рожеві із зеленими смугами та штрихами. М'якуш цих помідорів щільний, соковитий, солодкий, вони дуже смачні. Сорт стійкий до хвороб та перепадів температур.

Помідор Мармурова сливка виглядає дуже ефектно

Чому помідори дуже корисні

Вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які сприяють зміцненню імунітету, покращенню зору, здоров'ю серця, і навіть можуть мати протиракові властивості. Ба більше, тіамін та серотонін у помідорах можуть діяти як природні антидепресанти.

Томати містять:

Вітаміни: A, C, K, вітаміни групи B, фолієва кислота

A, C, K, вітаміни групи B, фолієва кислота Мінерали: Калій, кальцій, магній, залізо

Калій, кальцій, магній, залізо Антиоксиданти: Лікопін, бета-каротин

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