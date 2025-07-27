Эта популярная подкормка может погубить ваши помидоры: чем и когда нельзя поливать

Она защищает от вредителей, но может и снизить урожайность

Борная кислота активно применяется дачниками как средство для подкормки помидоров и защиты от вредителей. Однако использовать препарат следует с осторожностью, потому что при выращивании растений неправильное применение удобрения может привести к нежелательным последствиям.

Бор играет ключевую роль в развитии корневой системы, обмене веществ, обладает антисептическими свойствами. Недостаток микроэлемента проявляется в виде характерных признаков: хлороза прожилок, замедленного роста, деформации плодов, опадания листьев и слабого цветения. Чрезмерное внесение бора также опасно — его накопление приводит к ожогам листьев и сокращает срок хранения плодов, пишет actualno.

Поливать томаты борной кислотой нельзя, когда:

В период появления всходов. Лучше используйте специализированные удобрения.

При сильном ветре. Такая погода препятствует равномерному и эффективному нанесению раствора.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В жаркие дни высокие температуры могут усилить испарение и вызвать стресс у томатов. Лучше проводите обработку вечером, после захода солнца, в тихую и безветренную погоду.

При избытке азота, поскольку бор стимулирует усвоение азота. При его уже высоких уровнях может возникнуть дисбаланс, который отрицательно повлияет на рост и здоровье растений.

Точная дозировка борной кислоты, как и любого другого удобрения, крайне важна. Ранее мы писали, почему пиво полезно для выращивания помидоров.