Мог прилететь из Африки или Азии. Винницу напугал странный гость (видео)

Он предпочитает сухие и теплые места

Жители Винницы были удивлены необычной встречей прямо в центре города. На Соборной площади заметили редкого "гостья" — богомола.

Насекомое спокойно сидело, не обращая внимания на прохожих. В телеграм-канале пишут, что это Ирис пятнистый — богомол, которого обычно можно встретить в степях и пустынях.

Богомол вел себя спокойно и даже позировал для камер. А люди его совсем не испугали.

Что за насекомое Богомол пятнистый

Богомол пятнистый – это среднего размера хищное насекомое из семьи богомоловых. Это насекомое достигает длины 4-6 сантиметров и имеет зеленый или коричневый цвет, иногда с характерными пятнами на теле. Наиболее узнаваемы его "молитвенные" передние лапы с острыми шипами, которыми он захватывает добычу. Голова богомола имеет треугольную форму и может поворачиваться на 180 градусов, что дает ему широкий обзор для охоты. Большие сложные глаза обеспечивают отличное зрение для обнаружения движения добычи.

Богомол пятнистый распространен в Южной Европе, Африке и Азии. В Украине его можно встретить преимущественно в степных районах, поскольку он предпочитает сухие и теплые места.

Богомол

Богомол является активным хищником, охотящимся на мух, комаров и других мелких насекомых. Он использует тактику заседателя — может часами ждать неподвижно, пока добыча не приблизится на расстояние удара. Интересной особенностью является то, что самка иногда может съесть самца после спаривания, чтобы получить дополнительные питательные вещества для развития яиц. Живёт богомол всего один сезон с весны до осени.

Для человека богомолы приносят исключительно пользу. Они активно уничтожают вредные насекомые и помогают контролировать популяции мух и комаров. При этом они абсолютно не наносят вред растениям и полностью безопасны для людей.

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