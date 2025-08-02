Міг прилетіти з Африки чи Азії. Вінницю сполохав дивний гість (відео)

Він надає перевагу сухим та теплим місцям

Жителі Вінниці були здивовані незвичайною зустріччю прямо в центрі міста. На Соборній площі помітили рідкісного "гостя" — богомола.

Комаха спокійно сиділа, не звертаючи уваги на перехожих. У телеграм-каналі пишуть, що це Іриc плямистий — богомол, якого зазвичай можна зустріти в степах і пустелях.

Богомол поводився спокійно і навіть позував для камер. А люди його зовсім не налякали.

Що за комаха Богомол плямистий

Богомол плямистий — це середнього розміру хижа комаха з родини богомолових. Ця комаха досягає довжини 4-6 сантиметрів і має зелений або коричневий колір, іноді з характерними плямами на тілі. Найбільш впізнаваними є його "молитовні" передні лапи з гострими шипами, якими він захоплює здобич. Голова богомола має трикутну форму і може повертатися на 180 градусів, що дає йому широкий огляд для полювання. Великі складні очі забезпечують відмінний зір для виявлення руху здобичі.

Богомол плямистий поширений у Південній Європі, Африці та Азії. В Україні його можна зустріти переважно в степових районах, оскільки він надає перевагу сухим і теплим місцям.

Богомол

Богомол є активним хижаком, який полює на мух, комарів та інших дрібних комах. Він використовує тактику засідного мисливця — може годинами чекати нерухомо, поки здобич не наблизиться на відстань удару. Цікавою особливістю є те, що самка іноді може з'їсти самця після спарювання, щоб отримати додаткові поживні речовини для розвитку яєць. Живе богомол лише один сезон з весни до осені.

Для людини богомоли приносять виключно користь. Вони активно знищують шкідливих комах і допомагають контролювати популяції мух та комарів. При цьому вони абсолютно не завдають шкоди рослинам і є повністю безпечними для людей.

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