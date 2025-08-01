Украинка рискуя жизнью повторила известный тренд и заставила людей волноваться (видео)

Украинцы выразили свое мнение, был и негатив

Челлендж Ники Минаж под песню "High School" набирает обороты по всему миру. Девушки и парни пытаются балансировать, сидя на одной ноге на высоком каблуке и неустойчивых конструкциях из банок и гантелей. Рискнули попробовать даже украинки.

Соответствующее видео появилось у Тик Ток. Девушка из Одессы пыталась его повторить.

На кадрах видно, что посреди комнаты стоит кастрюля, а также стакан. К нему подходит женщина на каблуке и одной ногой становится на этот стакан, затем поднимает другую ногу и таким образом балансирует.

В комментариях же ей написали, что стоит быть осторожной. Кто-то не поверил, что девушка могла не рухнуть, стоя на стакане.

Также были комментаторы, которые переживали, что стакан может разбиться.

Добавим, что привычка американской певицы Ники Минаж сидеть в неудобной позе на высоких шпильках вдохновила блоггеров со всего мира на создание челленджа. Девушки не просто повторяют, но и превосходят звезду в непростой эквилибристике.

Однако не все участники этого челленджа могут выполнить действия с первого раза. Следует отметить, что подобные трюки лучше не повторять самостоятельно без должной подготовки, чтобы не навредить себе.

Похоже, участники тренда запустили негласное соревнование, у кого получится эффектнее. Под песню High School Ники Минаж девушки балансируют на конструкциях из гантелей, банок из-под газировки, на книжках, кастрюлях и т.д.

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