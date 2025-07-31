"Котам в лоток уже не надо": украинцы делают мемы об обстрелах Киева

За, казалось бы, смешным постом стоит волнение украинских граждан

Украинцы активно используют юмор и сатиру, чтобы преодолеть сложности повседневной жизни в условиях войны. Популярные мемы ярко иллюстрируют современные настроения общества и разные аспекты жизни во время воздушных тревог и войны с Россией.

"Телеграф" собрал самые яркие шутки о вражеской атаке на Киев 31 июля. Первый мем, получивший много внимания, изображает генерала Валерия Залужного в костюме с подписью "Я в коридоре жду отбоя тревоги".

Эта ироническая картинка символизирует, как украинцы вынуждены адаптироваться к реальности воздушных тревог, проводя время в относительно безопасных местах.

Украинцы шутят о войне и воздушных тревогах

Второй мем носит более острый и эмоциональный характер. Это — скриншот со словами водителя мусоровоза, который возмущенно заявляет: "Если вы не перестанете на меня п*здить во время тревог — я больше к вам не приду. И будете сидеть и под шахедами и с мусором. З**бали".

Украинцы шутят о войне и воздушных тревогах

Этот пост отражает реальные проблемы, с которыми сталкиваются коммунальные службы в условиях войны. Водитель мусоровоза выражает свое разочарование из-за непонимания и жалобы, хотя его работа чрезвычайно важна для поддержания порядка даже в опасное время.

"Котики в Киеве, вы как?" — "В лоток уже не надо" — так звучит диалог киевлян после очередной российской атаки. Шутка, точно передает эмоциональное состояние многих во время тревог. Человек спрашивает самочувствие, а в ответ — ироническое признание о испуге.

Украинцы шутят о войне

А этот мем – это более лирический и символический образ. На нем изображен котенок, любующийся бабочкой, с подписью "как чувствуется жизнь без России".

Украинцы шутят о войне

Эта картинка стала метафорой желания многих жителей Украины в покое, без войны и обстрелов, которые ассоциируют с Россией. Нежность и невинность котенка контрастирует с тяжелой реальностью войны, подчеркивая стремление к миру и нормальной жизни, которым все так стремятся наслаждаться.

"Людям, которых ничем не удивишь, безопасно приезжать в Киев. Потому что их не поразит ракета", — такой ироничный пост появился на одной из платформ соцсетей.

Украинцы шутят о войне

На следующем фото показали кота, сидящего за столом со свечами и картами, словно колдун или гадальщик. Сверху — подпись: "Поставьте кто-то защиту на Соломенку, пожалуйста". Мем передает отчаяние жителей одного из районов Киева, которые часто слышат взрывы над головой, и в то же время иронизирует над тем, что люди уже готовы прибегать к магии, лишь бы иметь покой.

Украинцы шутят о войне

А в этом разговоре, вероятно, узнает себя каждый украинец. Мем иллюстрирует усталость от постоянной опасности черех вражеские удары, из-за чего даже самым близким мы вынуждены врать, что "все в норме".

Украинцы шутят о войне

А эта шутка демонстрирует диалог между условным мирным обитателем и атакующим враждебным дроном.

Украинцы шутят о войне

Иронический скриншот, где пользователь шутит: по крайней мере, в "Укрзаізниці" есть пассажиры — даже если это дрон-камикадзе. Грустная сатира на ситуацию, когда вместо людей летит "Шахед".

Украинцы шутят о войне

На последнем меме — рыжий кот, внимательно смотрящий на график на экране ноутбука и словно анализирующий ситуацию. Огромная надпись сверху говорит сама за себя, иногда словами ничего больше не объяснишь.

Украинцы шутят о войне

Эти мемы объединяют украинцев, помогают им поддерживать боевой дух и с юмором смотреть на нынешние трудности. В то же время, они отражают глубокие переживания, напоминая о сложности ситуации, в которой сейчас оказалась страна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 июля Верховная Рада поддержала законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП, что стало толчком к появлению многочисленных шутливых мемеров среди украинцев.