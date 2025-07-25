Пропагандист vs дрон: российский военкор пропал на Донбассе и стал героем смешных мемов

Скорее всего, поединок с FPV-дроном ВСУ закончился не в его пользу

Российский военкор Андрей Филатов пропал под Покровском. Предположительно, его атаковал FPV-дрон ВСУ, пишут Z-паблики, добавляя, что новости "очень плохие".

Известный украинский журналист Роман Цымбалюк опубликовал несколько забавных мемов по этому поводу.

Российские провоенные Telegram-каналы сообщают, что Филатов и еще несколько человек, которые были вместе с ним, с раннего утра 25 июля не выходят на связь.

Были обнаружены личные вещи пропагандиста, включая мотоцикл и видеокамеру. В военных госпиталях также нет данных о его местонахождении.

Один из Z-пабликов написал: "Новости пока что приходят очень плохие… Ждем подтверждения…"

На одном из мемов изображен испуганный Филатов в полной экипировке, из-за плеча которого выглядывает улыбающийся FPV-дрон с изображением желтого украинского герба на синем фоне.

На втором изображении мы видим того же военкора, но вместо дрона на него нацелился комар. Видимо, это аллегория автора на беспилотник.

Следующий мем показывает нам Филатова в одиночестве с лицом, перекошенным от страха. Надпись гласит: "Когда с*ал в деревенском туалете и увидел шершня в углу". Предположительно, дрон за кадром.

То же изображение опубликовано уже с другой надписью: "Не так глубоко! Мы же ядерная сверхдержава!"

Завершает серию мемов изображение пропагандиста в виде собаки, которую держит на цепи именитый украинский боксер Александр Усик с битой в руке. В этой шутке обыграно его знаменитое выражение "Don't push the horses", что в переводе означает "не толкайте лошадей".

Напомним, спортсмен впервые произнес эту фразу, пытаясь успокоить своего представителя и агента Дюбуа во время горячего спора. Своими словами он вызвал недоумение в англоязычном сегменте сети, поскольку правильно поговорка звучит как "Hold your horses" (дословно "придержите коней").

Этот курьез понравился украинцам и теперь они включают ее в мемы на различные темы. Так, недавно политолог Алексей Голобуцкий использовал новое выражение в отношении публичного падения главы МИД РФ Сергея Лаврова.