"Черт посоветовал": Безуглая стала героиней нового мема после признания о своей болезни

Украинцы отреагировали на это с юмором и шуткой

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно попадала в скандалы со своими заявлениями, снова стала поводом для разговоров в социальных сетях. Причиной на этот раз стало ее признание о собственном диагнозе — синдроме Аспергера.

Заявление депутата мгновенно стало толчком для создания мем среди украинцев. В телеграмм-канале GONI Мемасы появилась забавная картинка. На ней красный черт с рогами якобы "советует" Безуглой, что сказать: "скажи им, что ты не й*нута, а больна".

Мем вероятнее всего намекает на то, что диагноз может стать оправданием для скандальных заявлений. Картинка мгновенно набрала популярность.

Украинцы уже отреагировали на мем. Пользователи сети пишут свое мнение.

Что предшествовало

Безуглая, известная своими скандальными высказываниями, заявила, что страдает психическим синдромом. Она утверждает, что некоторые коллеги в Раде якобы знали о ее недуге и "пользовались" этим. Об этом депутат написала в комментариях под сообщением руководителя коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой.

По словам Безуглой, название ее диагноза – синдром Аспергера. Депутат объяснила, что испытывает эмоции иначе и имеет высокий порог страха, а ложь для нее почти невозможна.

Что такое синдром Аспергера

Синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии и невербальной коммуникации, а также ограниченными и повторяющимися моделями поведения и интересов.

Люди с этим синдромом обычно имеют нормальный или высокий интеллект, но могут испытывать затруднения с пониманием социальных сигналов и эмоциональных нюансов в общении.

Кто такая Марианна Безуглая

Политический деятель, народный депутат Украины 9 созыва от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В свое время работала врачом-терапевтом. Безуглая была на фронте во время войны на Донбассе.

В 2019 году была избрана народной депутатом IX созыва по 217 округу (Оболонский район города Киева) от партии "Слуга народа" как беспартийная.

Марьяна Безуглая — как выглядит

Марьяна Безугла известна своими многочисленными скандальными заявлениями и критическими высказываниями по разным вопросам, включая военное руководство и внутреннюю политику. Ее сообщения в социальных сетях часто вызывают широкий резонанс и споры в украинском обществе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Марианна Безугла сначала поддержала законопроект №12414 относительно НАБУ и САП, а затем пришла на митинг против него. Тем самым она вдохновила украинцев на создание мемов о ней.