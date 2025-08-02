"Европейские стандарты". Новая "система кондиционирования" во львовском автобусе насмешила сеть (видео)

Стоимость проезда во Львове при оплате наличными составляет 25 гривен

Львов снова отметился "интересным" моментом в одном из автобусов. Недавно на камеру попал автобус, в котором в дождь появился аквариум, а теперь — странная "система кондиционирования".

Видео из автобуса №9 опубликовал Telegram-канал "Труха Львов". На кадрах можно увидеть, что стекло в салоне отошло и грозит выпасть.

Новейшая система "кондиционирования" в автобусе №9. Кто там жаловался на открытую дверь во время поездки, ловите новый уровень "безопасности". Напомните, сколько проезд стоит? — подписали видео.

Сколько стоит проезд во львовских автобусах

Следует отметить, что такой уровень сервиса предоставляют за немалые деньги. Стоимость проезда в маршрутках Львова составляет 25 гривен при оплате наличными. Если использовать транспортную карту "Леокарт", цена снижается до 17 гривен. При оплате банковской картой или устройством с NFC проезд стоит 20 гривен.

Как в сети реагируют на очередной инцидент с автобусом

Комментаторы пишут, что надо было сказать водителю, потому что он может не знать, что в его автобусе произошла опасная неисправность. Их успокоили, что водителю сообщили. Некоторые нашли в ситуации повод для шуток.

Зато с ветерком; Европейские стандарты; Меньше бы толкали руки; Это аварийный выход, — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусился очередной курьез из Одессы. На этот раз люди увидели, как электрокар Tesla заряжался прямо из квартиры.