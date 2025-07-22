Состоят в браке 14 лет: как выглядит жена актера Андрея Исаенко

Актер проявил себя верным семьянином

Сегодня, 22 июля, 39-й день рождения отмечает известный украинский актер театра и кино Андрей Исаенко. Он играл в фильмах "В воскресенье утром зелье копала", "Захар Беркут" и сериале "Женский врач". Актер уже много лет счастлив в браке, как и юморист Евгений Кошевой.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни актера, в частности, кто является его женой и сколько времени они вместе.

Что известно о жене Андрея Исаенко

Женой актера является режиссер Олеся Моргунец. Их знакомство прошло в рабочей атмосфере. В тот момент Моргунец создавала театральное представление "Пугало и аистенок", предназначенное для показа в детских садах. Исаенко тогда тоже оказался на репетиции.

"Познакомились благодаря сказке. Олеся ставила театральную постановку "Пугало и аистенок", чтобы показывать ее в детсадах и зарабатывать какие-то деньги. На то время и у меня денег особо не было. Пошел на репетицию. И жили они долго и счастливо", – поделился он.

Андрей Исаенко с женой и дочерью, фото из сети

С этого времени Андрей и Олеся начали общаться, а потом между ними появились чувства. Так пара обручилась, а в 2017 году у них родилась дочь, которую назвали Марией. Сейчас ей около 8 лет.

Андрей Исаенко с семьей, фото из сети

В 2024 году супруги отпраздновали 13-ю годовщину бракосочетания. Тогда Олеся трогательно поздравила мужа с праздником и поблагодарила за отношения, которые в течение лет стали крепче и глубже.

"13 лет — кружевная годовщина или бесовая. Ну что же мы с тобой как-то быстро добрались сюда. Но главное, мы до сих пор можем смотреть в глаза друг другу. Уже иначе, чем тогда, когда была большая юная влюбленность, но сейчас это благодарность, понимание и любовь", — написала Олеся.

Андрей Исаенко с женой

Олеся Моргунец родилась в 1984 году в пгт Козелец на Черниговщине. Училась на телевизионного диктора в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В течение 7 лет Олеся работала режиссером монтажа в компании "Техномедия".

Олеся Моргунец, фото из сети

В 2011-2012 годах Моргунец преподавала монтаж в студии Тараса Маляревича. В 2014 году Олеся выиграла президентский грант на создание сценария для документальной ленты "Музыка монокля", рассказывающей о кинооператоре и фотографе Даниле Демуцком.

В 2015 году Олеся вошла в жюри международного литературного конкурса "Коронация слова". В 2016-2017 годах она работала в детской студии "Красная Собака" и сотрудничала с общественной организацией "Открытая политика".

Олеся Моргунец стала режиссером, фото из сети

Самыми популярными работами Моргунец как режиссера стали картины "Сказка о деньгах", "Рубеж. Грубешевская операция", "Депортация 44-46", "Щедрик" и "И каждая река".

Олеся Моргунец на съемках "Щедрика", фото со съемок фильма

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