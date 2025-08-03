Эти базы существуют до сих пор. Где отдыхали в СССР работники крупных заводов

Было три направления, куда чаще всего отправляли людей

Отдых в СССР являлся одним из важнейших социальных благ для работников крупных промышленных предприятий. Почти каждый крупный завод имел свои базы отдыха, санатории и пионерские лагеря, куда работники могли поехать восстановить силы после тяжелой работы.

"Телеграф" расскажет, где отдыхали люди в Советском Союзе. Самыми популярными было три направления.

География советского отдыха

Самыми популярными направлениями для заводского отдыха были:

Черноморское побережье:

Крым (Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия) — ныне оккупированная часть Россией.

Сочи и Адлер.

Анапа и Геленджик.

Одесская область (Залив, Каролино-Бугаз) — Россия почти уничтожила эти курортные поселки во время войны.

Азовское море:

Бердянск.

Кирилловка.

Арабатская стрелка (оккупированные ныне Россией).

Карпаты:

Трускавец — санаторий "Весна", "Кристалл", "Киев", санаторий имени Гоголя.

Санаторий "Весна" в Трускавце

Моршин — санатории "Днестр", "Лаванда", "Подснежник".

Санаторий "Днестр" в Моршине

Сходница — санатории "Бойковщина", "Синегора".

Большинство этих санаториев работает и сейчас, хотя уже на коммерческой основе. Особенно популярны санатории Трускавца и Моршина благодаря уникальным минеральным водам.

Кто имел право на отдых

Право на путевку в заводскую базу отдыха имели: работники предприятия, их жены и мужья, дети работников (для них часто действовали отдельные детские лагеря), пенсионеры предприятия.

Путевки распределялись через профсоюзные комитеты, часто поочередно или по трудовым заслугам. Лучшие путевки в Крым или на Кавказ считались особенно ценными и доставались передовикам производства.

Стоимость отдыха

Отдых на заводских базах практически бесплатный для работников. Завод покрывал основные расходы по содержанию базы, питания и проживания. Работник доплачивал только символическую сумму – обычно 10-30% от реальной стоимости путевки.

Для семейного отдыха действовала похожая система – путевки для жен и детей также были сильно соблюдены. Это позволяло даже рабочим с небольшой зарплатой проводить отпуск на море или в санатории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в СССР брали строительные материалы.