Эти базы существуют до сих пор. Где отдыхали в СССР работники крупных заводов
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Было три направления, куда чаще всего отправляли людей
Отдых в СССР являлся одним из важнейших социальных благ для работников крупных промышленных предприятий. Почти каждый крупный завод имел свои базы отдыха, санатории и пионерские лагеря, куда работники могли поехать восстановить силы после тяжелой работы.
"Телеграф" расскажет, где отдыхали люди в Советском Союзе. Самыми популярными было три направления.
География советского отдыха
Самыми популярными направлениями для заводского отдыха были:
Черноморское побережье:
- Крым (Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия) — ныне оккупированная часть Россией.
- Сочи и Адлер.
- Анапа и Геленджик.
- Одесская область (Залив, Каролино-Бугаз) — Россия почти уничтожила эти курортные поселки во время войны.
Азовское море:
- Бердянск.
- Кирилловка.
- Арабатская стрелка (оккупированные ныне Россией).
Карпаты:
- Трускавец — санаторий "Весна", "Кристалл", "Киев", санаторий имени Гоголя.
- Моршин — санатории "Днестр", "Лаванда", "Подснежник".
- Сходница — санатории "Бойковщина", "Синегора".
Большинство этих санаториев работает и сейчас, хотя уже на коммерческой основе. Особенно популярны санатории Трускавца и Моршина благодаря уникальным минеральным водам.
Кто имел право на отдых
Право на путевку в заводскую базу отдыха имели: работники предприятия, их жены и мужья, дети работников (для них часто действовали отдельные детские лагеря), пенсионеры предприятия.
Путевки распределялись через профсоюзные комитеты, часто поочередно или по трудовым заслугам. Лучшие путевки в Крым или на Кавказ считались особенно ценными и доставались передовикам производства.
Стоимость отдыха
Отдых на заводских базах практически бесплатный для работников. Завод покрывал основные расходы по содержанию базы, питания и проживания. Работник доплачивал только символическую сумму – обычно 10-30% от реальной стоимости путевки.
Для семейного отдыха действовала похожая система – путевки для жен и детей также были сильно соблюдены. Это позволяло даже рабочим с небольшой зарплатой проводить отпуск на море или в санатории.
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