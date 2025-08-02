Брали не только яйца и курицу: вот почему в поездах в СССР всегда воняло

Особенно тяжело было в жару

Жизнь в СССР, к которой имела несчастье принадлежать и Украина, была совсем другой, чем сейчас. Жесткий дефицит, тотальная бедность и бессмысленные ограничения порождали странные явления — например, даже летом люди брали в поезда быстро портящуюся еду, которая пахла на весь вагон.

"Телеграф" рассказывает, какую пищу было принято брать с собой в поезда в Советском Союзе. Если путешествие было долгим, продуктов брали на несколько дней, так как вагон-ресторан был дорогой, а пирожки, которые продавали бабушки на станциях, сомнительного качества.

Стандартным набором продуктов для поездов были:

вареные яйца

вареная или домашняя колбаса

жареная курица (часто с чесноком)

картофель "в мундирах" (сваренный в кожуре)

огурцы и помидоры (летом), иногда еще и лук и чеснок

хлеб, булки, печенье

чай в термосе

компот в бутылках

Еду часто заворачивали в газеты, их также использовали вместо скатерти на столики в вагонах. Есть часто начинали даже до того, как поезд тронулся. Отчасти из-за опасений, что продукты испортятся.

Многие любили еще и выпить

Никаких кондиционеров в советских поездах не было, летом действительно еда портилась нередко. Поэтому люди начинали "запихиваться" ею, как только сели в вагон. Ели сами и угощали соседей.

Еду выкладывали на стол, как только сели в поезд

Однако даже не испорченные, эти продукты пахли на весь вагон. В поездах стояли "ароматы" вареных яиц и чеснока от колбас и курицы. Особенно летом, в жару и духоту, многих начинало тошнить.

Если же курица и яйца испортились, их выбрасывали на мусорку и они распространяли вонь уже оттуда. Ведь их часто выбрасывали просто завернутыми в бумагу, без пакетов, которые также были ценностью в СССР.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем проводницы в советское время добавляли в чай соду. Это тоже связано с дефицитом.